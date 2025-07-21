Вчені назвали головну причину епідемії ожиріння: і це не малорухливість

Вчені з’ясували, що головною причиною зростання кількості випадків ожиріння серед людей є надмірне споживання калорій, а не недостатня фізична активність, як вважалося раніше.

Вирішальну роль у цьому відіграє високий вміст ультраоброблених продуктів у раціоні мешканців економічно розвинених країн.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PNAS, пишуть у Medical News Today.

Ожиріння та надмірна вага – глобальні проблеми охорони здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зайва вага пов’язана з численними захворюваннями, зокрема серцево-судинними, діабетом, раком, неврологічними, хронічними респіраторними та травними розладами.

За оцінкою ВООЗ, у 2021 році підвищений індекс маси тіла (ІМТ) став причиною приблизно 3,7 мільйона смертей від неінфекційних захворювань.

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Хоча раніше вважалося, що головним чинником ожиріння є малорухливий спосіб життя, нові дослідження доводять, що причина криється у надмірному споживанні калорій.

"Хоча фізична активність має безсумнівну користь для психічного та серцево-судинного здоров’я, її роль у контролі ваги може бути перебільшена. Найбільший внесок у набір ваги дає саме надмірне споживання калорій, особливо з ультраобробленої їжі.

Це дослідження підкреслює: епідемія ожиріння більше пов’язана з тим, скільки і що ми їмо", – зазначив доктор Томас М. Голланд з Університету Раша (США), який не брав участі в дослідженні.

Що з’ясували вчені?

Вчені проаналізували дані понад 4 тисяч дорослих учасників, які мешкають на шести континентах і мають різні стилі життя – від мисливців-збирачів і фермерів до жителів індустріалізованих міст.

У ході роботи використовували два показники ожиріння:

індекс маси тіла (ІМТ);

відсоток жирової маси в організмі.

Також досліджували витрати енергії: загальні, в стані спокою та на фізичну активність.

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У розвинених країнах науковці спостерігали вищі показники ІМТ, жирової маси і загальних енерговитрат, проте це частково пояснюється тим, що у цих людей більша маса тіла.

"Люди з індустріалізованих регіонів не обов’язково менш активні, просто вони мають більші тіла, які потребують більше енергії. Але вони також споживають набагато більше калорій, особливо з ультраоброблених продуктів – це і є головна причина ожиріння", – пояснив доктор Голланд.

Дослідження показало, що частка ультраобробленої їжі у раціоні прямо корелює з відсотком жиру в тілі, адже такі продукти:

мають високу калорійність;

швидко засвоюються;

викликають менше відчуття ситості;

стимулюють переїдання, бо створені бути смачними.

"Щоб схуднути, головне – контролювати, що саме ви їсте, а не лише бути активним. Я рекомендую пацієнтам рухатися, щоб зберегти м’язи та спалювати калорії, але без правильного харчування схуднення не буде", – каже американський хірург доктор Мір Алі, який не брав участі в дослідженні.

Раніше науковці підрахували, що вже до 2050 року понад половина дорослих та третина дітей і молоді у світі матимуть ожиріння.