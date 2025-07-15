Чому для психіки умови тренування важливіші за їхню кількість? У науковців є відповідь

Багато досліджень підтверджують, що спорт корисний для психічного здоров'я. Але нещодавнє дослідження вчених з Університету Джорджії уточнює: на наш стан впливає не лише рухова активність.

Науковці зʼясували, що для гарного настрою важливіше не те, скільки ви тренуєтесь, а те, як, де і чому ви це робите. Тренування з друзями, на природі або просто для власного задоволення приносить набагато більше користі для психічного здоров'я, ніж звичайні фізичні навантаження, наприклад, під час хатніх справ.

Про це пише видання DailyScience, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Medicine & Science in Sports & Exercise.

"Раніше вчені, досліджуючи вплив спорту на організм, дивилися лише на цифри: як довго людина тренувалася і скільки калорій спалила. Цю "дозу" вправ вони вважали головним показником впливу на психічне здоров'я. При цьому вони зовсім не зважали на те, чи займалася людина з другом, чи це була просто весела гра", – пояснює Патрік О'Коннор, один з авторів дослідження.

Проте тепер науковці зʼясували, що вплив спорту на настрій не завжди однаковий, адже значно залежить від умов та оточення, в яких ви тренуєтесь.

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Щоб розібратися в цих питаннях, вчені вивчали результати трьох типів досліджень. Перші – це великі дослідження про здоров’я людей. Другі – ті, де частина людей виконувала фізичні вправи, а інша – ні. А третій тип досліджень розглядав, як на людину впливають різні умови життя.

Багато досліджень показали, що люди, які регулярно займаються спортом або активно проводять вільний час, зазвичай менше страждають від депресії та тривоги. Але це не так помітно, коли йдеться про побутове навантаження, наприклад, прибирання чи роботу на подвір’ї. Виявилось, що умови активностей теж мають вагу.

"Наприклад, якщо футболіст біжить по полю і забиває переможний гол – у нього чудовий настрій. Але якщо зробити ту саму вправу, не забити і ще й почути критику від інших, відчуття будуть зовсім інші. Це показує, що важливе не тільки те, що ми робимо, а й у яких умовах", – каже О’Коннор.

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Науковці також зазначають, що попередні дослідження часто проводилися з невеликою кількістю людей, у короткий проміжок часу і серед схожих учасників. Тому результати не завжди можна застосувати до ширшого кола людей.

"У середньому вправи мають невеликий вплив на психіку, якщо дивитися на всі дослідження разом. Частково тому, що більшість із них включали людей без серйозних психічних проблем – у тих, хто має депресію чи тривогу, ефект зазвичай сильніший. Ми радимо дослідникам проводити об’ємніші та триваліші дослідження, щоб точно дізнатися, чи дійсно фізичні вправи допомагають психічному здоров’ю", – пояснює О’Коннор.

Раніше ми писали про те, як прості фізичні вправи можуть бути ефективними при лікуванні депресії.