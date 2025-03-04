Реформа МСЕК: хто може представляти пацієнта під час оцінювання і які документи для цього потрібні

На розгляді справи щодо оцінювання повсякденного функціонування людини може бути присутнім не лише пацієнт, але і його представник – адвокат, опікун, соціальний працівник або медичний фахівець.

Про особливості залучення цих учасників до процесу розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Хто може бути присутнім на оцінюванні?

Залежно від формату оцінювання (очний, виїзний чи дистанційний) на ньому можуть бути присутніми лікар, який направив на оцінювання, та уповноважений представник.

До другої категорії належать:

адвокат;

законний представник (батьки неповнолітньої дитини, опікун або піклувальник);

представник за довіреністю;

залучений лікар;

фахівець із реабілітації;

соціальний працівник;

фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців.

Які документи потрібні, аби підтвердити повноваження представника?

У МОЗ зауважують, що для присутності представника необхідно надати певні документи. Так, батькам малолітньої або неповнолітньої дитини достатньо надати свідоцтво про народження, опікунам – рішення органу опіки та піклування.

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Натомість у випадку встановлення опіки або піклування над повнолітньою людиною, яку визнали недієздатною або обмежено дієздатною, для присутності на розгляді її представників потрібне рішення суду про його призначення.

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Адвокати можуть брати участь у процесі оцінювання функціонування людини, якщо мають укладений із нею договір про надання правничої допомоги, довіреність, ордер або доручення на безоплатну допомогу.

Для інших представників потрібно надати нотаріально засвідчену довіреність або документ, який до неї прирівнюють, наприклад посвідчений військовим командиром або начальником установи виконання покарань.

Якщо на оцінюванні бажає бути присутнім лікар, який дав направлення на цю процедуру, достатньо заяви пацієнта.

Як оформити довіреність?

Довіреність у письмовій формі має скласти і підписати людина, яка проходить оцінювання. Зазвичай такий документ засвідчує нотаріус, але існують винятки:

довіреність військовослужбовця, який перебуває в госпіталі або санаторії, може бути засвідчена начальником закладу або лікарем;

довіреність військовослужбовця, який служить у частині, де немає нотаріуса, може бути засвідчена командиром;

довіреність людини, яка перебуває в установі виконання покарань, засвідчує начальник установи;

довіреність людини, яка проживає в населеному пункті без нотаріусів, може бути засвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування;

довіреність на отримання безоплатної правничої допомоги засвідчує посадова особа відповідного органу.

Крім того, в період воєнного стану довіреність військовослужбовців, працівників правоохоронних (спеціальних органів), органів цивільного захисту, яких залучають до забезпечення оборони, можуть засвідчувати командири (начальники) цих формувань або уповноважена ними особа.

Як залучити до оцінювання представника?

Аби представник взяв участь в оцінюванні, потрібно подати заяву в довільній формі від учасника процедури, а також документи, що підтверджують повноваження.

У МОЗ наголошують, що навіть за участі представника на засіданні має бути присутня людина, яка проходить оцінювання, якщо не йдеться про заочний розгляд.

Раніше ми розповідали, як експертні команди лікарів проводять оцінювання щоденного функціонування людини та як підтвердити наявність інвалідності до повторного огляду.