Реформа МСЕК: що треба знати про повторний огляд для людей з інвалідністю

Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли його треба пройти

З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система встановлення інвалідності, яка прийде на заміну медико-соціальній експертній комісії (МСЕК).

Що треба знати про повторний огляд для людей з інвалідністю – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Видані МСЕК документи залишаються чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги.

Повторне оцінювання не потрібно проходити людям, які мають пожиттєву інвалідність. Воно можливе виключно за бажанням пацієнта або за рішенням суду.

Якщо повторний огляд мав відбутися в першій половині 2025 року, термін автоматично подовжується на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування – до 30 червня 2025 року.

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Щоб пройти його, необхідно звернутися до профільного особистого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його проводитимуть експертні команди за новими правилами.

Пацієнти, які пропустили повторний огляд з поважних причин, мають пройти його до:

1 листопада 2025 року – чоловіки 25-60 років із II або III групою інвалідності;

1 квітня 2026 року – всі інші категорії.

Можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду:

людям, які вже мають пожиттєву інвалідність;

людям із важкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо);

тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях;

військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.

Якщо документи вже у МСЕК і призначена дата засідання на 2025 рік, справу передадуть до визначеного закладу охорони здоровʼя, в якому працюватимуть експертні команди. Розгляд відбудеться в день, призначений МСЕК.

Якщо у пацієнта встановлена тимчасова інвалідність з повторним оглядом у 2025 році, то видані МСЕК документи є чинними до проходження оцінювання. Їх також можна використати для поновлення відстрочки в ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №12178, яким пропонують ліквідувати систему МСЕК.

Нова система передбачає створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків. Не всі медики зможуть до них входити.

Система буде повністю електронною – в ній фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів, щоб мінімізувати корупційні ризики.