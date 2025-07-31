Науковці виявили зв’язок між низьким рівнем цукру в крові до вагітності та ризиком передчасних пологів

Жінки з низьким рівнем цукру в крові до вагітності можуть мати передчасні пологи

Жінки, у яких до зачаття був низький рівень цукру в крові, частіше мали ускладнення під час вагітності – наприклад, передчасні пологи або народження дитини з низькою вагою.

Про це йдеться у дослідженні китайських вчених, опублікованому в журналі PLOS Medicine, пише MedicalXpress.

Глюкоза є одним із видів цукру і головним джерелом енергії для організму. Коли її рівень у крові занадто високий (гіперглікемія, буває при переддіабетичному стані та діабеті 2 типу) чи занадто низький (гіпоглікемія), це може становити загрозу для здоров’я.

Попередні дослідження показували, що жінки з підвищеним або зниженим рівнем цукру в крові під час вагітності частіше мають ускладнення. Однак лише в небагатьох із них вивчалося, чи може низький рівень цукру до вагітності впливати на її перебіг у жінок без діабету.

Щоб з’ясувати це, Ханбін Ву з Китайського університету Гонконгу разом із колегами провів ретроспективне дослідження, використавши дані майже 4,9 мільйона китайських жінок з Національного проєкту безкоштовних обстежень перед зачаттям.

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Вони вивчили показники за 2013-2016 роки, щоб встановити зв’язок між низьким рівнем цукру в крові до вагітності та можливими ускладненнями.

У майже 240 тисяч жінок був виявлений низький рівень цукру в крові до зачаття. У порівнянні з тими, хто мав нормальні показники, у них частіше виникали ускладнення – зокрема передчасні пологи, низька вага дитини при народженні або вроджені вади.

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Такі жінки зазвичай були молодшими та частіше мали недостатню вагу (низький ІМТ) у порівнянні з тими, у кого рівень цукру був у межах норми.

Втім, ризики, пов’язані з гіпоглікемією до вагітності, відрізнялися залежно від індексу маси тіла. Наприклад, жінки з недостатньою вагою мали вищу ймовірність викидня, а жінки з надмірною вагою – менший ризик народити занадто велику для терміну дитину.

Науковці вважають, що перевірка рівня цукру в крові ще до зачаття може допомогти знизити ризик ускладнень під час вагітності.

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У подальших дослідженнях вони планують врахувати жінок з інших країн і зібрати більше інформації про ускладнення під час вагітності, щоб отримати точніші висновки.

Автори підкреслюють, що під час обстежень перед вагітністю важливо звертати увагу не лише на підвищений, але й на знижений рівень цукру в крові.

"Результати дослідження показують, що обстеження ще до зачаття допомагає зменшити ризики для здоров’я жінки та майбутньої дитини. Також важливо вчасно виявляти та контролювати рівень цукру в крові – як до, так і під час вагітності, щоб зменшити ймовірність ускладнень", – зазначають науковці.

Раніше ми розповідали про те, що діти, які народилися внаслідок ускладнень при вагітності, мають вищий ризик розвитку хвороб