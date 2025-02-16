Чи можна худнути під час вагітності та як перестати набирати вагу? Пояснює лікарка

Лікарка пояснила, чи шкідливо худнути під час вагітності

Збільшення ваги жінки під час вагітності є очікуваним і нормальним. Однак деяким майбутнім мамам надзвичайно складно спостерігати за змінами свого тіла. Це може підштовхувати їх до контролю або мінімізації кількості їжі.

Але чи безпечно це під час вагітності? Докторка медичних наук, спеціалістка із медицини матері та плода Кара Долін розповіла Cleveland Clinic, яке збільшення ваги в цей період є оптимальним, а коли варто внести обмеження в свій раціон.

Чи можна худнути під час вагітності

Вагітність вимагає дієти, багатої на вітаміни, мінерали, білки та корисні жири. Але при цьому не варто зменшувати необхідну для організму кількість калорій та дотримуватися строгих обмежень у їжі. Втрата ваги не повинна бути метою під час вагітності.

"Вагітність – невдалий час, щоб випробовувати новий план схуднення або працювати над стрункішою статурою. Якщо ви намагаєтеся знизити вагу, ви можете втратити необхідні поживні речовини", – підкреслює докторка Долін.

Але це також не означає, що можна не дотримуватися принципів здорового харчування.

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"Ви повинні зосередитися на здоров’ї, а не на втраті ваги. Їжте продукти, багаті поживними речовинами, як-от фрукти, овочі, цільнозернові вироби та нежирний білок. Зведіть до мінімуму ультраперероблені продукти, які містять більше багато калорій, але мало ​​поживної цінності", – радить фахівчиня.

Яке збільшення ваги при вагітності є нормальним

Актуальні рекомендації для вагітних передбачають такі орієнтовні норми:

від 13 до 18 кілограмів для жінок, у яких індекс маси тіла (ІМТ) менший за 18,5;

від 11 до 16 кілограмів для тих, чий ІМТ становить 18,5-24,9;

від 7 до 11 кілограмів, якщо ІМТ коливається між 25-29,9;

від 5 до 10 кілограмів про ІМТ 30 або вище.

Однак ці показники – лише рекомендації, а всі організми по-різному реагують на вагітність, тому підхід до оцінки кількості набраних кілограмів завжди є індивідуальним.

Чим шкідливе схуднення в першому триместрі вагітності

У першому триместрі збільшення ваги не мало б бути суттєвим – плід ще крихітний і йому ще не потрібні додаткові калорії. За перші 12 тижнів оптимально набрати до 2 кілограмів.

Але не варто сприймати цей період як вдалий час спробувати нову дієту.

"Перший триместр – критично важливий для формування органів, зокрема головного та спинного мозку. В цей час не варто навмисно обмежувати кількість калорій – за рекомендацією лікаря можна лише виключити вживання певних продуктів", – наголошує докторка Долін.

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Як перестати набирати вагу під час вагітності

Попри те, що схуднення під час вагітності нерекомендоване, суттєвий набір ваги в цей період також може призвести до проблем зі здоров’ям.

"Збільшення ваги під час вагітності може призвести до проблем, як-от гестаційний діабет або прееклампсія. Щоб запобігти цьому, варто разом з лікарем скласти план харчування для максимально здорової вагітності", – зазначає докторка.

Почніть зі заміни обробленої їжі з високим вмістом калорій і цукру на свіжі фрукти та овочів.

"І не забудьте про напої. Зверніть увагу, скільки цукру є в газованій солодкій воді та соку. Вживання звичайної питної води замість цих напоїв може скоротити кількість непотрібних калорій без шкоди для здоров’я матері та плода", – пояснює фахівчиня.

Також вагітним рекомендовано мати фізичну активність (і не лише для утримання ваги).

"Регулярні вправи можуть полегшити біль, підвищити рівень енергії та покращити якість сну. Вони також знижують ризик ускладнень вагітності та кесаревого розтину", – додає вона.

Але вирушаючи в тренажерний зал, слід зважати на те, наскільки активними ви були до вагітності. Якщо ви регулярно займалися бігом, плаванням або силовими тренуваннями, то можете продовжувати це робити. Головне – прислухатися до свого організму і не перестаратися.

"Ви можете продовжувати свою програму вправ під час вагітності, але ваші фізичні можливості змінюватимуться в міру зростання плоду. Можливо, вам доведеться послабити навантаження – це нормально й очікувано", – зазначає докторка Долін.

Тим, хто тільки починає тренуватися, фахівчиня рекомендує робити це повільно, щоб уникнути травм. Найкраще почати із ходьби.

Докторка Долін також звертає увагу на те, що деякі жінки порівнюють себе з іншими вагітними, чиї фото бачать у соціальних мережах. Бажання почати худнути нерідко виникає через порівняння свого тіла з дівчатами, які в цей період залишаються стрункими.

Але докторка Долін закликає не прагнути до ідеальності – порівняння свого тіла з чужим не допоможе стати здоровішою.

"Вагітність – це час багатьох змін, зокрема й форми вашого тіла. Але пам'ятайте, що це тимчасово.

Ви зможете зосередитися на поверненні до своєї ваги після того, як народите і завершите грудне вигодовування. А поки що на першому місці – ваше здоров’я та правильний розвиток плода", – наголошує вона.