Що відбувається в мозку людини, яка читає? Новий погляд вчених

Вміння читати відкриває перед нами світ знань. Нейробіологи та психологи вже довго намагаються з’ясувати, що відбувається у мозку людини, яка читає.

Щоб знайти відповідь на питання про те, як мозок обробляє текст, вчені з Інституту когнітивних і мозкових наук людини Макса Планка (Німеччина) провели комплексний огляд 163 досліджень і виокремили мозкові ділянки, які активізуються в процесі читання, а також ті, що відповідають за обробку літер і слів.

Свої висновки вони опублікували в науковому журналі Neuroscience & Biobehavioral Reviews, пише Medical Xpress.

Дослідники виявили всі ділянки мозку, які активуються під час читання, а також ті з них, що роблять особливий внесок в обробку літер, слів, псевдослів і цілих текстів.

Так, вчені зробили висновок, що при читанні літер активується лише один кластер нейронів у лівій потиличній ділянці кори головного мозку, тоді як при читанні слів, речень і цілих текстів активуються також інші ділянки.

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Окрім того, команда науковців виявила відмінності в активації мозку, коли люди читають вголос і подумки. Наприклад, у першому випадку часто активуються ділянки, пов'язані з рухом і обробкою звуків, а в другому активніше працюють зони, відповідальні за обробку інформації.

"Субрегіони в лівій нижній лобовій звивині показали диференційоване залучення для читання слів і псевдослів, тоді як субрегіони в лівій скронево-потиличній корі показали диференційоване залучення для читання слів і речень", – зазначають науковці.

Цей огляд дає загальне розуміння того, як мозок "організовує" свою роботу під час різних видів читання. Ці знання можуть стати "відправною точкою" для майбутніх досліджень і глибшого вивчення специфічної ролі цих мозкових структур.

Окрім того, результати можуть допомогти "пролити світло" на нейронні процеси у людей з діагностованими розладами читання. Це сприятиме розробці ефективніших методів допомоги таким пацієнтам.

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