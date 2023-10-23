В Ірані констатували смерть мозку 16-річної дівчини, на яку в метро напала "поліція моралі"

ОНОВЛЕНО 23.10.2023 о 13:55

У 16-річної іранської школярки Арміти Гераванд, яка впала в кому після ймовірного побиття "поліцією моралі" в метро, констатували смерть мозку, що фактично означає смерть.

Про висновок лікарів 22 жовтня повідомили державні ЗМІ, зокрема контрольоване владою інформаційне агентство Tasnim, пише CNN.

Реклама:

"Спостереження за останнім станом здоров'я Арміти Гераванд показують, що, незважаючи на зусилля медичного персоналу, її мозок мертвий", – йдеться у повідомленні Tasnim.

На початку жовтня норвезька правозахисна організація Hengaw повідомляла, що 16-річна Арміта Гераванд була госпіталізована з травмами голови після нападу на станції метро в Тегерані.

Водночас іранська влада заперечувала звинувачення і заявила, що Арміта впала й отримала травму через низький артеріальний тиск.

Довідково: смерть мозку – це стан, при якому відбувається загибель головного мозку, що унеможливлює одужання та життя пацієнта. При цьому за допомогою реанімаційних заходів функція серця, кровообігу та дихання можуть штучно підтримуватись. Після констатації факту смерті мозку пацієнта відключають від апаратів життєзабезпечення. Людина з мертвим мозком юридично визнається мертвою. Наразі невідомо, чи відключили Арміту Гераванд від цих апаратів.

Фото: iranintl

Співробітник Hengaw Ав'єр Шехі раніше казав CNN, що перед нападом співробітники "поліції моралі" підійшли до Гераванд на станції метро Шохада і попросили поправити хіджаб. За його словами, дівчину штовхнули.

Реклама:

Потім у мережі зʼявилося відео, де подруги дівчини виносять її з вагону непритомну. Арміту госпіталізували, але в палату під охороною силовиків майже нікого не пускали.

Також правозахисники заявили, що силовики забрали телефони у сімʼї Арміти та змусили їх дати інтервʼю державним ЗМІ із запереченням обвинувачень в бік влади.

Незадовго до цього Іран ухвалив зміни до законодавства, які накладають ще жорсткіші покарання на жінок, які порушують і без того суворі правила носіння хіджабу в країні.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Ірані загинула 22-річна Махса Аміні, яку побила "поліція моралі" через "неправильний" хіджаб.

Дівчина впала в кому, а потім померла внаслідок травм голови. Після трагедії іранці влаштовували масові протести проти диктатури в Ірані.