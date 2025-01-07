Скринінг із залученням ШІ виявляє більше випадків раку грудей, ніж традиційний – вчені

Вчені зʼясували, що використання штучного інтелекту (ШІ) у скринінгу раку молочної залози дозволяє виявляти більше випадків хвороби без збільшення частоти помилкових діагнозів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Medicine, пише The Guardian.

Попередні дослідження показали, що ШІ може допомогти медичним фахівцям у виявленні раку, наприклад, шукати аномалії на комп'ютерних томограмах або ознаки раку молочної залози на мамограмах. Проте більшість із цих досліджень мали ретроспективний характер – тобто ШІ не був залучений на початкових етапах. Крім того, такі дослідження часто обмежувались невеликими вибірками, що ускладнювало оцінку реального впливу технології.

У новому дослідженні, проведеному в Німеччині, дослідники протестували ШІ у національній програмі скринінгу. Це перший випадок використання цієї технології в реальних умовах.

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"Ми змогли підвищити рівень виявлення раку без збільшення ризику для жінок, які проходили скринінг", – зазначив професор Александр Каталінік з Університету Любека.

У дослідженні взяли участь 460 тисяч жінок у віці 50–69 років, які проходили скринінг у період з липня 2021 по лютий 2023 року. Усі мамограми перевіряли двоє незалежних радіологів. Для 260 739 учасниць один із фахівців використовував ШІ як допоміжний інструмент.

ШІ не лише позначав зображення, які вважав "нормальними", але також сигналізував про підозрілі випадки, які радіолог оцінив як безпечні. У таких ситуаціях система вказувала на ділянки, що потребують додаткової уваги.

Загалом у рамках дослідження діагностували рак молочної залози у 2881 жінки. Рівень виявлення у групі скринінгу з ШІ був на 6,7% вищим, а після врахування вікових факторів та інших змінних – на 17,6% вищим порівняно зі стандартною групою.

У групі з ШІ виявили 6,7 випадків раку на 1 000 жінок, тоді як у стандартній групі – 5,7 випадків. Це означає, що використання ШІ допомогло виявити додатковий випадок раку на кожну тисячу жінок.

Частота викликів жінок на подальші обстеження залишалася приблизно однаковою.

"Ми досягли кращих результатів без збільшення частоти помилкових позитивних результатів", – зазначив Каталінік.

Доктор Крістіна Ланг із Лундського університету зазначила, що результати дослідження доводять користь інтеграції ШІ у скринінг.

Президент Королівського коледжу радіологів доктор Кетрін Холлідей підкреслила важливість обережного впровадження ШІ з урахуванням експертного контролю, зазначивши, що в британській NHS наразі бракує 29% радіологів.

Раніше ми розповідали, що вчені створили систему, яка допомагає лікарям виявити пацієнтів з підвищеним ризиком суїциду. Вона працює на основі штучного інтелекту.