Головний хірург США назвав алкоголь фактором розвитку раку і закликав попереджати про це на пляшках

У ВООЗ вважають, що безпечної дози алкоголю не існує

Головний хірург США Вівек Мурті звернув увагу споживачів на те, що вживання алкоголю, ймовірно, здатне підвищити ризик розвитку раку, і закликав оновити попередження про шкоду для здоров'я на пляшках спиртних напоїв.

Про це йдеться в його рекомендаціях – публічній заяві незвичайного характеру, яку, як правило, надають щодо серйозних проблем у сфері охорони здоров'я США, які вимагають вжиття негайних заходів, пише Reuters.

Примітка: Головний хірург США – голова Офіцерського корпусу охорони здоров’я, який є основним представником із питань охорони громадського здоров’я в уряді США.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) основними факторами розвитку злоякісних новоутворень вважають:

вживання тютюну;

нездорове харчування;

малоактивний спосіб життя;

забруднення повітря;

вживання алкоголю.

Однак у своїй заяві Вівек Мурті вказує, що для США вживання алкоголю є третьою основною причиною раку, якої можна уникнути. Іншими чинниками, що збільшують ймовірність розвитку онкології він називає куріння та ожиріння.

"Прямий зв’язок між споживанням алкоголю та ризиком раку добре встановлений для принаймні семи типів раку, зокрема раку молочної залози, прямої кишки, стравоходу, печінки, ротової порожнини, горла (глотки) і гортані, незалежно від типу алкоголю (наприклад, пива, вина та міцних напоїв)", – йдеться в рекомендаціях головного хірурга США.

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Головний хірург США зауважив, що для деяких видів захворювання, як-от злоякісних новоутворень молочної залози, ризик може збільшуватися навіть за вживання одного чи менше напоїв на день.

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Однак індивідуальний ризик розвитку хвороби визначається складною взаємодією біологічних, екологічних, соціальних та економічних факторів.

Вівек Мурті закликав оновити попереджувальну етикетку на пакуванні алкогольних напоїв, додавши до неї інформацію про ризики раку.

Крім того, головний хірург звернув увагу на роль працівників охорони здоров'я та громадських груп, які мають висвітлювати споживання алкоголю як фактор розвитку онкологічних захворювань.

Що каже наука про зв'язок між вживанням алкоголю та розвитком раку?

Зв'язок між спиртним та виникненням онкології виявили вперше щонайменше в 1987 році, коли Міжнародне агентство з дослідження раку класифікувало алкоголь як канцероген – речовину, що сприяє утворенню та розвитку ракових захворювань.

Докази цьому науковці знаходили у ході досліджень на тваринах та людях, зауважує Головний хірург США Вівек Мурті.

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Наразі Дієтичні рекомендації США радять обмежуватися двома або менше напоями на день для чоловіків і одним напоєм на день для жінок.

Водночас у ВООЗ наголошують на тому, що будь-яка кількість етиловмісних напоїв шкодить людському організмові і не приносить жодної користі.

Дослідники з'ясували, що для деяких видів раку, як-от молочної залози, порожнини рота та горла, ризики можуть почати збільшуватися приблизно за одного чи менше напою на день.

Які ракові захворювання пов'язані зі вживанням алкоголю?

Як йдеться у звіті Головного хірурга США, вживання спиртного підвищує ризик розвитку злоякісних новоутворень, але найбільш відчутним є для виникнення раку молочної залози, товстої та прямої кишки, стравоходу, печінки, ротової порожнини, горла та гортані.

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Який існує зв’язок між алкоголем та розвитком раку?

У доповіді головний хірург США звертає увагу на чотири способи, якими вживання алкоголю підвищує ризик раку.

Пошкодження ДНК. Людський організм перетворює алкоголь в ацетальдегід – хімічну сполуку, яка здатна пошкоджувати ДНК і завадити клітинам відновитися. Внаслідок цього збільшується ймовірність мутацій та неконтрольованого росту клітин, що сприяє утворенню пухлин.

Окислення та запалення. Ацетальдегід в тілі людини перетворюється на ацетат. Під час цього в організмі відбувається процес окислення і утворення нестабільних кисневмісних молекул, що пошкоджують клітини і сприяють запаленню, яке викликає рак.

Підвищення ризику інших факторів. Канцерогени з інших джерел, особливо частинки тютюнового диму, можуть розчинятися в алкоголі. Це спрощує процес їхнього поглинання організмом.

Вироблення гормонів. Вживання етиловмісних напоїв підвищують рівень гормонів, зокрема естрогену, що здатен збільшити ризик раку грудей і яєчників.

Чому деякі органи мають вищий ризик раку, пов'язаного з вживанням спиртного?

Більшу ймовірність розвитку злоякісних новоутворень мають ті органи, які значною мірою пов'язані з рівнями гормонів в організмі, як-от молочні залози та яєчники.

Крім того, алкоголь подразнює та пошкоджує слизову оболонку в усьому шлунково-кишковому тракті, що послаблює захист організму від канцерогенів, зокрема тютюну.

Хронічне запалення, внаслідок підвищення концентрації ацетальдегіду, може призвести до цирозу печінки – основного фактора ризику раку цього органа.

Запалення, спричинене алкоголем, також може збільшити ймовірність розвитку онкології підшлункової залози.

Чи впливає кількість вживання алкоголю на ризик раку?

Ризик утворення злоякісних пухлин зростає разом із рівнем споживання алкоголю. Згідно зі звітом головного хірурга США, рак, пов'язаний із вживанням спиртного, розвивається у приблизно:

10 зі 100 чоловіків, які вживають менше одного напою на тиждень;

11 зі 100 чоловіків, які вживають один напій на день;

13 зі 100 чоловіків, які вживають по два напої щодня.

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Чи є користь алкоголю для організму?

Відповідно до звіту Національної академії наук, інженерії та медицини США, помірне споживання алкоголю пов'язане з нижчим рівнем смертності від будь-яких причин, порівняно з невживанням.

Попри поширену думку про те, що невелика кількість етиловмісних напоїв, може покращити стан здоров'я, науковці знаходять дедалі більше недоліків у дослідженнях на користь вживання алкоголю.

Зокрема, вчені вказують на методологічні недоліки та фінансування та підтримку індустрії алкоголю таких досліджень.

У дослідженні 2023-го року дослідники використали новий підхід до вивчення впливу алкоголю. Вони розділили людей на групи залежно від їхньої генетичної схильності вживати алкоголь, а не покладалися виключно та звички.

Науковцям вдалося встановити, що більша кількість алкоголю призводить до зростання ризиків 61 негативного наслідку для людини, як-от багатьох видів раку, хвороб печінки, інсультів та загальної смертності.