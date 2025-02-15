Вчені спростували застереження щодо споживання яєць: якою є тижнева норма

Чи можна яйця вважати корисними попри вміст холестерину

Науковці провели багаторічне дослідження і виявили, що насправді яйця не шкодять здоров’ю. Попри вміст холестерину, їх можна вважати корисним продуктом.

Раніше вчені не рекомендували людям включати яйця у свій щоденний раціон. Тепер ці переконання назвали хибними.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікуваного у науковому журналі Nutrients, пише Medical News Today.

Вчені проаналізували дані близько 6,3 тисячі учасників дослідження здорового старіння Ранчо Бернардо, зосередженого на серцево-судинних захворюваннях, діабеті, когнітивних функціях і хворобах кісток. Його проводили з 1972 до 1974 року. Впродовж цього періоду людей запитували, скільки яєць з'їдають щотижня.

Згодом (між 1988-1991 та 1992-1996 роками) деякі учасники знову пройшли опитування щодо споживання яєць.

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У 2021-му учасникам, які залишилися живими, ще раз надіслали опитування. 710 з них відповіли, надавши інформацію про своє споживання яєць та фактори, що можуть обмежувати їхнє споживання.

"Дані дослідження "Ранчо Бернардо" надали нам безпрецедентну можливість вивчити тенденції споживання яєць за 48 років", – розповіла Донна Кріц-Сілверстайн, докторка медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини та громадського здоров'я Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США).

Проаналізувавши дані, Кріц-Сілверстайн та її команда виявили, що якщо в 1972-1974 роках учасники з'їдали 4 яйця на тиждень, то в 1988-1991-х ця кількість знизилася до 2 яєць щотижня.

"Рекомендації щодо обмеження споживання яєць і холестерину в раціоні вперше запропонувала Американська асоціацією серця у 1968 році.

У той час вважалося, що харчовий холестерин (який міститься в яйцях) може підвищувати рівень холестерину в плазмі крові. Лише у 2015-му, після проведення великої кількості досліджень, від цих рекомендацій відмовилися", – зауважила Донна Кріц-Сілверстайн.

За даними 2021 року, вчені виявили, що 22,1% опитаних обмежують споживання яєць.

"Більшість вказали, що обмежили споживання яєць, оскільки вважали, що це корисніше для здоров'я, через високий вміст холестерину в яйцях, або за рекомендацією лікаря через власний високий рівень холестерину (в плазмі). Це застарілі дієтичні обмеження", – каже фахівчиня.

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Тож скільки яєць варто їсти щотижня?

Ю-Мінг Ні, доктор медичних наук, кардіолог в Інституті серця і судин Memorial Care (Каліфорнія, США), рекомендує вживати не більше семи яєць на тиждень.

"В одному яйці міститься 70% добової норми холестерину, тому раджу не перестаратися. Водночас яєчні білки не мають однакової кількості холестерину, тому це оптимальна кількість", – зазначив лікар.

Раніше ми розповідали, що дослідники вирахували схему варіння ідеального яйця.