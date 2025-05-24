Худий, але нездоровий: що таке skinny fat і які загрози несе цей тип фігури

Skinny fat (худорлявий з надлишком жиру) – це не офіційний термін і не медичний діагноз, а спосіб описати людей із нормальною або навіть низькою вагою, але з підвищеним вмістом жиру в організмі та низькою м’язовою масою.

Це поняття може звучати парадоксально. Однак випадки, коли люди з ІМТ (індексом маси тіла) у межах норми мають проблеми зі здоров’ям, типові для ожиріння, є доволі поширеними.

Як розпізнати цей тип фігури і уникнути ризиків для здоров’я – клінічний психолог і фахівець із контролю ваги, доктор Леслі Хайнберг розповів Cleveland Clinic.

У чому загроза такого типу фігури?

Skinny fat людина на вигляд худа, але має ті самі ризики для здоров’я, що й люди з надмірною вагою. До таких загроз належать:

підвищений рівень холестерину та тригліцеридів;

високий кров’яний тиск;

діабет або переддіабет;

серцево-судинні захворювання;

слабка витривалість і сила;в

висока втомлюваність.

Уявлення, ніби ці стани не можуть виникати в людей із нормальною вагою, є помилковим.

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"Хронічні захворювання можуть траплятися в людей з будь-яким ІМТ, у будь-який час", – наголошує доктор Хайнберг.

Так, ожиріння (ІМТ понад 30) підвищує ризик хронічних захворювань та інших хвороб, але нормальний ІМТ (18,5-24,9) не гарантує їхньої відсутності. А все тому, що ІМТ – це лише співвідношення ваги до зросту. Але він не враховує:

окружність талії;

відсоток жиру і м’язової тканини;

розподіл жирової тканини.

"Підвищений ІМТ не завжди означає проблеми зі здоров’ям. І навпаки, нормальний ІМТ – не синонім здоров’я", – пояснює Хайнберг.

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Що спричиняє такий тип фігури?

Тут відіграють роль як генетика, так і спосіб життя.

"Ваша вага визначається генетикою приблизно так само, як і ваш зріст. Генетика задає нам певні "рамки", а звички визначають, як саме ми в них розташовуємося", – пояснює Хайнберг.

Наприклад, людина А майже не займається спортом і не стежить за харчуванням, але має нормальну вагу. Людина Б дотримується здорового способу життя, але має високий ІМТ.

У такому разі людина А може бути skinny fat – мати здоровий вигляд і водночас чимало ризиків для організму. Натомість людина Б може мати менший ризик хронічних хвороб.

Визначальними у цьому випадку є відсутність фізичної активності та споживання їжі з високим вмістом насичених жирів, цукру і оброблених продуктів, яке призводить до браку вітамінів і мінералів, порушення артеріального тиску, підвищення рівня холестерину та накопичення жирової тканини замість м’язів.

Skinny fat – це наслідки неправильного способу життя, які можуть серйозно зашкодити організму.

Як цьому зарадити?

Щоб знизити ризики, важливо дотримуватися здорового способу життя – правильно харчуватися і мати регулярну активність.

"Не має значення ваша вага – харчові звички і фізичні навантаження допомагають запобігти багатьом хворобам", – пояснює лікар.

Якщо у вас нормальний ІМТ, ваша мета – не схуднення, а заміна жиру м’язами.

Для цього фахівець із контролю ваги рекомендує мати:

150 хвилин на тиждень помірної кардіоактивності (прогулянки, біг, плавання, інтервальні тренування);

не менше 2 силових тренувань на тиждень (гирі, гантелі, еспандери);

раціон на основі натуральних продуктів з меншою кількістю обробленої їжі (наприклад, середземноморська дієта).

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