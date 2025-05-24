Худий, але нездоровий: що таке skinny fat і які загрози несе цей тип фігури
Skinny fat (худорлявий з надлишком жиру) – це не офіційний термін і не медичний діагноз, а спосіб описати людей із нормальною або навіть низькою вагою, але з підвищеним вмістом жиру в організмі та низькою м’язовою масою.
Це поняття може звучати парадоксально. Однак випадки, коли люди з ІМТ (індексом маси тіла) у межах норми мають проблеми зі здоров’ям, типові для ожиріння, є доволі поширеними.
Як розпізнати цей тип фігури і уникнути ризиків для здоров’я – клінічний психолог і фахівець із контролю ваги, доктор Леслі Хайнберг розповів Cleveland Clinic.
У чому загроза такого типу фігури?
Skinny fat людина на вигляд худа, але має ті самі ризики для здоров’я, що й люди з надмірною вагою. До таких загроз належать:
- підвищений рівень холестерину та тригліцеридів;
- високий кров’яний тиск;
- діабет або переддіабет;
- серцево-судинні захворювання;
- слабка витривалість і сила;в
- висока втомлюваність.
Уявлення, ніби ці стани не можуть виникати в людей із нормальною вагою, є помилковим.
"Хронічні захворювання можуть траплятися в людей з будь-яким ІМТ, у будь-який час", – наголошує доктор Хайнберг.
Так, ожиріння (ІМТ понад 30) підвищує ризик хронічних захворювань та інших хвороб, але нормальний ІМТ (18,5-24,9) не гарантує їхньої відсутності. А все тому, що ІМТ – це лише співвідношення ваги до зросту. Але він не враховує:
- окружність талії;
- відсоток жиру і м’язової тканини;
- розподіл жирової тканини.
"Підвищений ІМТ не завжди означає проблеми зі здоров’ям. І навпаки, нормальний ІМТ – не синонім здоров’я", – пояснює Хайнберг.
Що спричиняє такий тип фігури?
Тут відіграють роль як генетика, так і спосіб життя.
"Ваша вага визначається генетикою приблизно так само, як і ваш зріст. Генетика задає нам певні "рамки", а звички визначають, як саме ми в них розташовуємося", – пояснює Хайнберг.
Наприклад, людина А майже не займається спортом і не стежить за харчуванням, але має нормальну вагу. Людина Б дотримується здорового способу життя, але має високий ІМТ.
У такому разі людина А може бути skinny fat – мати здоровий вигляд і водночас чимало ризиків для організму. Натомість людина Б може мати менший ризик хронічних хвороб.
Визначальними у цьому випадку є відсутність фізичної активності та споживання їжі з високим вмістом насичених жирів, цукру і оброблених продуктів, яке призводить до браку вітамінів і мінералів, порушення артеріального тиску, підвищення рівня холестерину та накопичення жирової тканини замість м’язів.
Skinny fat – це наслідки неправильного способу життя, які можуть серйозно зашкодити організму.
Як цьому зарадити?
Щоб знизити ризики, важливо дотримуватися здорового способу життя – правильно харчуватися і мати регулярну активність.
"Не має значення ваша вага – харчові звички і фізичні навантаження допомагають запобігти багатьом хворобам", – пояснює лікар.
Якщо у вас нормальний ІМТ, ваша мета – не схуднення, а заміна жиру м’язами.
Для цього фахівець із контролю ваги рекомендує мати:
- 150 хвилин на тиждень помірної кардіоактивності (прогулянки, біг, плавання, інтервальні тренування);
- не менше 2 силових тренувань на тиждень (гирі, гантелі, еспандери);
- раціон на основі натуральних продуктів з меншою кількістю обробленої їжі (наприклад, середземноморська дієта).
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