Що спричинило спалах гепатиту А в Києві? Санітарний лікар назвав імовірну причину

У Києві відправили на дистанційне навчання школи, учні яких захворіли на гепатит А

Фахівці вважають, що ймовірною причиною спалаху гепатиту А в Києві була забруднена вода. Розслідування випадку триває.

Про це повідомив головний санітарний лікар та генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак в ефірі "Суспільного. Студія".

За його словами, всі 33 пацієнти, в яких виявили гепатит А, проживають у мікрорайоні Відрадний, де раніше скаржилися на неякісне водопостачання. Лабораторні дослідження показали, що водопровідна вода там мала незнане перевищення аміаку, що може свідчити про забруднення нечистотами. Крім того, вода мала недостатню кількість осадочного хлору.

"Проаналізувавши ситуацію з урахуванням кожного випадку, ми можемо говорити, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі", – пояснив Сергій Чумак.

Така ситуація могла трапитися через підтоплення – фахівці мають провести моніторинг, аби з’ясувати, в якому колодязі воно сталося.

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Санітарний лікар додав, що дослідження води проводять щодня – і вона відповідає державним санітарним стандартам.

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Крім того, Держпродспоживслужба проводить перевірку підприємця, який організовував харчування в школах району, учні яких захворіли на гепатит А. Ці заклади освіти перевели на дистанційне навчання.

Інформацію про розслідування передають правоохоронцям, міській адміністрації, Київводоканалу, Київводфонду та Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, станом на 20 травня в столиці відомо про 76 людей, в яких діагностували гепатит А. У столиці тривають виїзні тестування містян на захворювання.