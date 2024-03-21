В США лікарі вперше пересадили живій людині нирку свині

Лікарі в Бостоні вперше трансплантували генетично модифіковану нирку свині 62-річному пацієнту.

Про це повідомили у Массачусетській лікарні.

4-годинну операцію 16 березня провели хірурги з Mass General Transplant Center. Вони пересадили живій людині генетично відредаговану нирку свині з 69 геномними змінами.

Орган удосконалили за допомогою технології CRISPR-Cas9, щоб видалити шкідливі гени свині та додати певні людські гени й покращити сумісність.

Крім того, вчені інактивували ендогенні ретровіруси свиней у донорів свині, щоб усунути будь-який ризик інфікування людей.

“Майже через сім десятиліть після першої успішної трансплантації нирки наші клініцисти ще раз продемонстрували наше прагнення запропонувати інноваційні методи лікування та допомогти полегшити тягар хвороб для пацієнтів,” – сказала докторка медичних наук та генеральна директорка Mass General Brigham Енн Клібанскі.

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62-річний Річард “Рік” Слейман був пацієнтом Центру масової трансплантації протягом 11 років. Нирку йому пересадили у 2018-му, після 7 років на діалізі. Але новий донорський орган “дав збій” приблизно через п’ять років.

“Коли у 2023 році моя трансплантована нирка почала відмовляти, я знову довірився своїй команді медиків у MGH.

Мій нефролог, доктор медичних наук Вінфред Вільямс і команда центру трансплантації запропонували трансплантацію нирки свині, ретельно пояснюючи плюси і мінуси цієї процедури. Я сприйняв це не лише як спосіб допомогти мені, але як спосіб дати надію тисячам людей, яким потрібна трансплантація, щоб вижити”, – розповів пацієнт, якому пересадили генетично відредаговану нирку свині.

Успішна процедура на живому реципієнті є історичною віхою в новій галузі ксенотрансплантації – трансплантації органів або тканин від одного виду до іншого.

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Лікар Вільямс зауважив, що ця операція є проривом у галузі ще й через те, що чимало пацієнтів з етнічних меншин не мають доступу до трансплантацій через надзвичайну нестачу донорських органів.

“Велика кількість органів, отримана в результаті цього технологічного прогресу, може мати велике значення, щоб нарешті досягти рівності в охороні здоров’я та запропонувати найкраще рішення ниркової недостатності для всіх потребуючих пацієнтів.

Я вдячний пану Слейману, який був моїм пацієнтом протягом багатьох років, за його сміливість у тому, щоб стати першопрохідцем у галузі трансплантології”, – додав нефролог.

Пересадка свинячої нирки є третьою операцією з трансплантації органів тварини до живої людини, зауважує CNN. Однак, перші два пацієнти, яким пересаджували серця, померли через кілька тижнів після отримання органів.

Нагадаємо, у 2023 році хірурги у Нью-Йорку пересадили нирку від свині людині з мертвим мозком. Трансплантат прижився та працював нормально понад місяць.

Вченим також вдалось виростили всередині свиней нирки, що містили переважно людські клітини.