Вчені знайшли неочікуваний спосіб, як полегшити депресію у людей з хворобою Паркінсона

Танці можуть полегшити депресію у людей з хворобою Паркінсона

Вчені виявили, що танці можуть допомогти полегшити депресію у людей з хворобою Паркінсона. Цю активність розглядають як ефективний метод з довготривалим ефектом, що зберігається впродовж кількох місяців.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в JMIR Publications, пише The Washington Post.

Дослідження охопило 23 пацієнти з хворобою Паркінсона, які не мали досвіду в танцях. У всіх учасників була діагностована хвороба протягом останніх п’яти років. Усі вони проходили курс танців протягом восьми місяців. Результати показали, що депресія знижувалася після кожного заняття танцями, а покращення були стійкими і зберігалися до восьми місяців.

Учасники відвідували щотижневі 75-хвилинні заняття, де починали з простих рухів: робили вправи на ноги і стопи, плавні згини колін (пліє) і поступово переходили до більш складних рухів.

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Протягом дослідження вчені вимірювали рівень депресії учасників за допомогою спеціальної шкали для літніх людей, а також проводили МРТ-сканування мозку семи добровольців.

Дослідження підтвердило, що танці не лише покращують настрій, але й сприяють змінам у мозковій активності, зокрема в підкорковій частині мозку, відомій як підшкірна поясна звивина (SCG). Ця частина мозку відіграє важливу роль у регуляції настрою та емоційного сприйняття. Вчені помітили, що активність у цій області зменшувалася після танців, що є ознакою зниження депресії.

Нейробіологиня Гелен Мейберг, яка не брала участі в дослідженні, пояснила, що підвищена активність в цій ділянці мозку характерна для депресії, і вона зменшується при використанні антидепресантів. Виявилось, що танці мали подібний ефект на мозок, як і медикаментозне лікування депресії.

Професор факультету охорони здоров’я університету Йорка Джозеф ДеСоуза зазначив, що танці стали для пацієнтів з хворобою Паркінсона справжнім "еліксиром". Вони не тільки покращують настрій, але й мають позитивний вплив на фізичний стан: зменшують тривожність, покращують сон та збільшують рухливість. Зокрема, танці стимулюють координацію рухів і допомагають покращити баланс.

Зростає кількість доказів того, що танці і фізичні вправи можуть значно покращити фізичні симптоми хвороби Паркінсона. Існує багато програм, які пропонують танці як метод боротьби з симптомами цієї хвороби, зокрема Dance for PD у Нью-Йорку, Dance for Parkinson’s Disease в Стенфорді, а також балетні класи в Сан-Франциско і Чикаго.

"Хоча існують ефективні методи лікування депресії при хворобі Паркінсона, танці можуть стати корисним доповненням до традиційних методів", – зазначила професорка неврології в Університеті Каліфорнії Каролін Таннер.

ДеСоуза продовжує свої дослідження і сподівається дізнатися більше про механізми позитивної реакції організму на танці. Він вважає, що музика активує центри винагороди в мозку, а самі рухи впливають на сенсорні та моторні шляхи мозку.

Раніше ми розповідали, що науковці Університетського коледжу Лондона отримали докази того, що тривожні розлади можуть бути пов’язані з імовірністю появи хвороби Паркінсона.