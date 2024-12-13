У Канаді кожна двадцята смерть у 2023 році сталася через евтаназію

У 2023 році в Канаді від евтаназії померли 15 300 людей

У 2023 році в Канаді від добровільної евтаназії померли 15 300 людей. Це 4,7% від усіх смертей за рік.

Про це пишуть The Guardian та BBC з посиланням на урядові дані.

Згідно зі звітом, більшість канадців, які скористалися процедурою, були старші за 77 років. Майже 96% з них мали важкі невиліковні захворювання, як-от рак.

Цьогорічний звіт уперше включив дані про расу та етнічну належність людей, які обрали евтаназію. Серед них 96% назвали себе білими людьми – ця група становить 70% населення Канади.

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Наступною за кількістю канадців, що вдалися до евтаназії, була група східних азіатів – 1,8%, хоча в Канаді вони складають 5,7% населення.

Найбільше випадків евтаназії зафіксували у провінції Квебек. Тут їхня кількість становить 37% від усіх смертей через евтаназію в країні. При цьому у Квебеку живе лише 22% канадського населення.

У Канаді евтаназія доступна для дорослих, які мають серйозне невиліковне захворювання. Пацієнт має подати добровільний запит, а двоє незалежних медиків повинні підтвердити, що людина відповідає вимогам.

У 2021 році процедуру розширили. Евтаназію дозволили для людей із хронічними виснажливими станами, навіть якщо ці стани не є смертельними. У 2023 році планували додати можливість для людей із психічними захворюваннями, але поки це рішення відклали.

У звіті описані випадки, які викликають суперечки. Наприклад, у провінції Онтаріо евтаназію дозволили 50-річній жінці з депресією. Вона мала підвищену чутливість до хімічних речовин і не могла знайти житло, яке відповідало б її потребам. Через це вона вирішила скористатися процедурою.

Канадські медіа також писали про людей з інвалідністю, які розглядали евтаназію через брак житла чи фінансової допомоги.

Раніше ми розповідали, що у Нідерландах 29-річна жінка отримала дозвіл на евтаназію через те, що страждає від психічних хвороб.