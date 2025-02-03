У "Дії" зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення

ДОПОВНЕНО о 18:40 3 лютого 2025 року

У застосунку "Дія" користувачам надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

Відповідні зміни до постанови №411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" 2018 року затвердив уряд, повідомляють МОЗ і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також в "Дію" або Viber як альтернатива для СМС-повідомлень", – кажуть у МОЗ.

Зокрема, користувачам надходитимуть сповіщення про:

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номери рецепта та код погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Над сервісом працюватиме Мінцифри спільно з МОЗ. Наразі фахівці ДП "Електронне здоровʼя" та НСЗУ проводять внутрішні тестування.

Як це працюватиме?

Якщо пацієнт має застосунок "Дія", то першочергово сповіщення від ЕСОЗ надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, воно надсилатиметься у Viber.

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

Якщо у пацієнта немає мобільного застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу надійде через СМС на мобільний номер пацієнта, як і раніше.

У МОЗ кажуть, що push-повідомлення від ЕСОЗ в "Дія" та Viber запрацюють незабаром.

"Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора", – кажуть у відомстві.

Якщо ж пацієнти, зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, не мають телефона, вони будуть отримувати інформаційну довідку.

Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.