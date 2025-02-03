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У "Дії" зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення

Олена Барсукова — 3 лютого, 18:25
У Дії зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення
Фото ілюстративне: Мінцифри

ДОПОВНЕНО о 18:40 3 лютого 2025 року

У застосунку "Дія" користувачам надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

Відповідні зміни до постанови №411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" 2018 року затвердив уряд, повідомляють МОЗ і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також в "Дію" або Viber як альтернатива для СМС-повідомлень", – кажуть у МОЗ.

Зокрема, користувачам надходитимуть сповіщення про:

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  • номери рецепта та код погашення;
  • код направлення до лікарів;
  • запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Над сервісом працюватиме Мінцифри спільно з МОЗ. Наразі фахівці ДП "Електронне здоровʼя" та НСЗУ проводять внутрішні тестування.

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Як це працюватиме?

Якщо пацієнт має застосунок "Дія", то першочергово сповіщення від ЕСОЗ надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, воно надсилатиметься у Viber.

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

Якщо у пацієнта немає мобільного застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу надійде через СМС на мобільний номер пацієнта, як і раніше.

У МОЗ кажуть, що push-повідомлення від ЕСОЗ в "Дія" та Viber запрацюють незабаром.

"Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора", – кажуть у відомстві.

Якщо ж пацієнти, зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, не мають телефона, вони будуть отримувати інформаційну довідку.

Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

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