Відтепер українцям у "Дію" надходитимуть медичні сповіщення: про що йдеться
Українці отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування у застосунку "Дія".
Про це повідомляють на офіційних сторінках "Дії" у соцмережах.
"Лікар виписав вам е-направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-рецептом, а сповіщення загубилося?
Відтепер це в минулому – медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок. Турбуємося про ваше здоров’я та легкий доступ до важливої інформації", – кажуть розробники.
Йдеться, зокрема, про такі медичні сповіщення:
- створення плану лікування;
- створення е-рецепта;
- скасування е-рецепта лікарем;
- створення е-направлення.
У майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" буде розширюватися.
Щоб отримати їх, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим.
Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення – пацієнту надійде пуш-повідомлення.
Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в "Меню" – "Повідомлення" в "Дії".
Якщо ж "Дії" немає, сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленнях, як і раніше.