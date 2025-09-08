Відтепер українцям у "Дію" надходитимуть медичні сповіщення: про що йдеться

Українці отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування у застосунку "Дія".

Про це повідомляють на офіційних сторінках "Дії" у соцмережах.

"Лікар виписав вам е-направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-рецептом, а сповіщення загубилося?

Відтепер це в минулому – медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок. Турбуємося про ваше здоров’я та легкий доступ до важливої інформації", – кажуть розробники.

Йдеться, зокрема, про такі медичні сповіщення:

створення плану лікування;

створення е-рецепта;

скасування е-рецепта лікарем;

створення е-направлення.

У майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" буде розширюватися.

Щоб отримати їх, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим.

Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення – пацієнту надійде пуш-повідомлення.

Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в "Меню" – "Повідомлення" в "Дії".

Якщо ж "Дії" немає, сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленнях, як і раніше.