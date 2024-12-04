Менше, ніж минулого року: у МОЗ розповіли про захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19

Від кінця вересня 2024 року на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад мільйон українців

Від початку епідемічного сезону в Україні на гострі вірусні респіраторні захворювання, грип та COVID-19 перехворіло понад мільйон людей, що на 18% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за останній тиждень листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 121 тисяча українців, понад половина з яких (майже 72 тисячі) – діти.

Наприкінці листопада через ці хвороби до лікарень потрапили 2656 пацієнтів.

Загалом від початку епідемічного сезону 30 вересня на COVID-19 захворіли понад 13 тисяч людей, для 51 з них хвороба призвела до летальних наслідків.

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У відомстві заявили, що перевищення епідпорогу зафіксували в двох областях – Тернопільській та Чернівецькій. Натомість в інших регіонах України ситуація стабільна.

За прогнозами головного державного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, пік інтенсивності захворюваності на ГРВІ варто очікувати в грудні, січні та, ймовірно, лютому. При цьому кількість випадків інфікування на COVID-19 взимку має зменшитися.

Нагадаємо на початку листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 по країні зросла на 3,8%, а COVID-19 спричинив один летальний випадок.