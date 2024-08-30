Як не звести нанівець ефект від вживання ліків? Поради від МОЗ

У МОЗ розповіли, як правильно вживати та зберігати ліки

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яких помилок припускаються пацієнти при вживанні різних препаратів.

У відомстві зазначили, ці похибки можуть зіпсувати ефект від лікування.

Ігнорування впливу їжі на ліки

У МОЗ закликають уважно читати інструкцію, яку додають до лікарського засобу. У ній може йтися про заборону вживати препарати з певними продуктами чи напоями.

"Наприклад, антикоагулянти (препарат, який "гальмує" процес згортання крові – ред.), антидепресанти, регулятори тиску й ритму серцебиття, протиінфекційні та деякі інші препарати не можна вживати з грейпфрутовим соком — він здатний знижувати або підвищувати абсорбцію (процес всмоктування препарату людськими клітинами – ред.) ліків.

Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій — проконсультуйтеся з фармацевтом в аптеці або вашим лікарем", – радять у міністерстві.

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Неправильне зберігання ліків

Як правильно зберігати той чи інший аптечний препарат – виробник вказує в інструкції. При недотриманні цих правил препарат може зіпсутися та не бути дієвим.

У МОЗ радять не зберігати аптечку у ванній кімнаті – там підвищена вологість та перепади температури.

Неправильне дозування

Оптимальну дозу препаратів призначає лікар на основі обстежень та різних досліджень. Тож не варто її змінювати самостійно – це може спровокувати виникнення побічних ефектів або призвести до того, що лікування не принесе бажаного результату.

Фахівці радять дотримуватися тих правил, які вказані в інструкції до лікарського препарату VadimVasenin/Depositphotos

Нерегулярне вживання ліків

Недотримання режиму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Внаслідок цього вони не будуть ефективними.

Окрім того, якщо ви пропустили попередній прийом ліків, то не варто наступного разу вживати відразу подвійну дозу. Це небезпечно.

Недотримання правил вживання

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, важливо вживати препарат лише згідно з інструкцією – перед, під час чи після їди. Якщо порушити це правило, то це може вплинути на процес поглинання препарату людським організмом.

Фахівці радять запам’ятати:

якщо препарат потрібно вжити натщесерце, то найкраще це зробити за 20-40 хвилин до першого прийому їжі;

якщо перед їдою – за 20-30 хвилин до споживання їжі;

під час або відразу після їди – наприкінці споживання або безпосередньо після нього;

після їди – за 30-40 хвилин після того, як ви закінчили їсти.

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