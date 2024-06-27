У закладі відпочинку на Львівщині спалах гострої кишкової інфекції: госпіталізували 23 людей

У закладі відпочинку на Львівщині стався спалах гострої кишкової інфекції

У закладі відпочинку на Львівщині стався спалах гострої кишкової інфекції.

Усіх хворих госпіталізували, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на вечір 26 червня на гостру кишкову інфекцію захворіли 23 людини. Вони перебувають у лікарні у стані середньої важкості.

Фахівці розпочали епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

Серед головних симптомів хвороби: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.

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Кишкові інфекції (ротавірус, сальмонельоз, дизентерія тощо) передаються:

контактно-побутовим шляхом – через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;

через інфіковану воду;

через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.

Щоб уникнути кишкових інфекцій, варто:

ретельно мити руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні та перед готуванням їжі;

кип’ятити воду, яку п'єте, якою миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості;

ретельно мити овочі та фрукти перед приготуванням, обливати їх окропом, якщо вживатимете сирими;

добре проварювати, тушкувати чи прожарювати продукти;

не їсти незнайомі рослини, ягоди, гриби та трави;

правильно зберігати продукти та дотримуватися термінів придатності;

тримати в чистоті кухонні прилади й мити поверхні;

уникати купівлі продуктів на стихійних ринках;

не брати в дорогу продукти, які швидко псуються;

уникати плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтати воду з таких водойм;

мити та дезінфікувати іграшки;

використовувати індивідуальний посуд;

уникати контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.

Раніше спалахи гострої кишкової інфекції зафіксували у двох регіонах України – у Києві та Сумській області. Інфікувалася 21 людина.