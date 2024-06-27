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У закладі відпочинку на Львівщині спалах гострої кишкової інфекції: госпіталізували 23 людей

Альона Павлюк — 27 червня, 11:28
У закладі відпочинку на Львівщині спалах гострої кишкової інфекції: госпіталізували 23 людей
У закладі відпочинку на Львівщині стався спалах гострої кишкової інфекції
AndrewLozovyi/Depositphotos

У закладі відпочинку на Львівщині стався спалах гострої кишкової інфекції.

Усіх хворих госпіталізували, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на вечір 26 червня на гостру кишкову інфекцію захворіли 23 людини. Вони перебувають у лікарні у стані середньої важкості.

Фахівці розпочали епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

Серед головних симптомів хвороби: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.

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Кишкові інфекції (ротавірус, сальмонельоз, дизентерія тощо) передаються:

  • контактно-побутовим шляхом – через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;
  • через інфіковану воду;
  • через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.

Щоб уникнути кишкових інфекцій, варто:

  • ретельно мити руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні та перед готуванням їжі;
  • кип’ятити воду, яку п'єте, якою миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості;
  • ретельно мити овочі та фрукти перед приготуванням, обливати їх окропом, якщо вживатимете сирими;
  • добре проварювати, тушкувати чи прожарювати продукти;
  • не їсти незнайомі рослини, ягоди, гриби та трави;
  • правильно зберігати продукти та дотримуватися термінів придатності;
  • тримати в чистоті кухонні прилади й мити поверхні;
  • уникати купівлі продуктів на стихійних ринках;
  • не брати в дорогу продукти, які швидко псуються;
  • уникати плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтати воду з таких водойм;
  • мити та дезінфікувати іграшки;
  • використовувати індивідуальний посуд;
  • уникати контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.

Раніше спалахи гострої кишкової інфекції зафіксували у двох регіонах України – у Києві та Сумській області. Інфікувалася 21 людина.

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