У закладі відпочинку на Львівщині спалах гострої кишкової інфекції: госпіталізували 23 людей
У закладі відпочинку на Львівщині стався спалах гострої кишкової інфекції
AndrewLozovyi/Depositphotos
У закладі відпочинку на Львівщині стався спалах гострої кишкової інфекції.
Усіх хворих госпіталізували, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Станом на вечір 26 червня на гостру кишкову інфекцію захворіли 23 людини. Вони перебувають у лікарні у стані середньої важкості.
Фахівці розпочали епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.
Серед головних симптомів хвороби: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.
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Кишкові інфекції (ротавірус, сальмонельоз, дизентерія тощо) передаються:
- контактно-побутовим шляхом – через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;
- через інфіковану воду;
- через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.
Щоб уникнути кишкових інфекцій, варто:
- ретельно мити руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні та перед готуванням їжі;
- кип’ятити воду, яку п'єте, якою миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості;
- ретельно мити овочі та фрукти перед приготуванням, обливати їх окропом, якщо вживатимете сирими;
- добре проварювати, тушкувати чи прожарювати продукти;
- не їсти незнайомі рослини, ягоди, гриби та трави;
- правильно зберігати продукти та дотримуватися термінів придатності;
- тримати в чистоті кухонні прилади й мити поверхні;
- уникати купівлі продуктів на стихійних ринках;
- не брати в дорогу продукти, які швидко псуються;
- уникати плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтати воду з таких водойм;
- мити та дезінфікувати іграшки;
- використовувати індивідуальний посуд;
- уникати контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.
Раніше спалахи гострої кишкової інфекції зафіксували у двох регіонах України – у Києві та Сумській області. Інфікувалася 21 людина.