У двох регіонах України зафіксували спалахи гострої кишкової інфекції: як вберегтися

За тиждень з 15 по 21 червня в Україні зареєстрували два спалахи гострої кишкової інфекції у Києві та Сумській області.

Інфікувалася вже 21 людина, зокрема 4 дорослих та 17 дітей. Усі хворі отримали необхідну медичну допомогу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Загалом за пʼять місяців 2024 року зареєстрували понад 19,6 тисячі випадків захворювання гострими кишковими інфекціями. У 2023 за аналогічний період було понад 16,9 тисячі випадків.

"Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей", – нагадують у МОЗ.

Кишкові інфекції (ротавірус, холера, сальмонельоз тощо) передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

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Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Щоб вберегтися від кишкових інфекцій, потрібно:

дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;

не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

У МОЗ радять негайно звернутися до лікаря, якщо у вас виникли такі симптоми:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

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Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця, пояснюють у МОЗ.

Щоб захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій, достатньо виконувати профілактичні дії та обов’язково звертатися до лікаря, якщо помітили підозрілі симптоми.

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Кишкові інфекції небезпечні зокрема через те, що викликають блювання і гостру водянисту діарею. Раніше ми пояснювали, як надати першу допомогу при таких симптомах і запобігти зневодненню.

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