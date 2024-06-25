У двох регіонах України зафіксували спалахи гострої кишкової інфекції: як вберегтися
За тиждень з 15 по 21 червня в Україні зареєстрували два спалахи гострої кишкової інфекції у Києві та Сумській області.
Інфікувалася вже 21 людина, зокрема 4 дорослих та 17 дітей. Усі хворі отримали необхідну медичну допомогу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Загалом за пʼять місяців 2024 року зареєстрували понад 19,6 тисячі випадків захворювання гострими кишковими інфекціями. У 2023 за аналогічний період було понад 16,9 тисячі випадків.
"Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей", – нагадують у МОЗ.
Кишкові інфекції (ротавірус, холера, сальмонельоз тощо) передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.
Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.
Щоб вберегтися від кишкових інфекцій, потрібно:
- дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
- не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
- мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
- не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
У МОЗ радять негайно звернутися до лікаря, якщо у вас виникли такі симптоми:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця, пояснюють у МОЗ.
Щоб захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій, достатньо виконувати профілактичні дії та обов’язково звертатися до лікаря, якщо помітили підозрілі симптоми.
Кишкові інфекції небезпечні зокрема через те, що викликають блювання і гостру водянисту діарею. Раніше ми пояснювали, як надати першу допомогу при таких симптомах і запобігти зневодненню.