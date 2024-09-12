Єдина у своєму роді: у жовтні в Україні запрацює е-система для відстеження шляху медичного канабісу

З жовтня в Україні запрацює система електронних рішень для медичного канабісу

З жовтня в Україні запрацює система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволить простежити шлях медичного канабісу від насіння до лікарської форми.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час eHealth Summit.

"Коли ми говоримо про систему електронних рішень для медичного канабісу – це про доступність для пацієнтів тих лікарських засобів, які їм вкрай необхідні при онкології, при розладах психічного здоров’я тощо.

Всі знають, яка є стигма щодо лікарських засобів, які інноваційні, які тільки приходять. Саме через цю стигму було прописано кілька законодавчих рішень – революційних, але досить складних.

З жовтня у нас запрацює система, як покаже повну простежуваність від насінини (медичної коноплі – ред.) до лікарського засобу, до лікарської форми медичного канабісу", – заявив Ляшко.

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Електронні рецепти, своєю чергою, дозволять відстежувати рух лікарських засобів на основі канабісу від призначення лікаря до відпуску аптекою.

"Ми проїхали велику кількість країн Європи та світу – ні в кого немає такої системи, яка функціонуватиме в Україні", – додав міністр охорони здоров’я.

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Також Ляшко анонсував інші новації у сфері електронних рішень, які запрацюють упродовж наступних 3-6 місяців. Зокрема, йдеться про:

електронне направлення для отримання допоміжних засобів реабілітації;

електронні медичні записи стаціонарної медичної допомоги, результатів лабораторних досліджень;

електронні медичні висновки медоглядів для родин, які хочуть усиновити дитину;

електронні медичні висновки для отримання водійських прав;

електронні рішення для лікарських засобів – нові моделі е-Stock, які дозволять простежити шлях кожного медичного засобу від закупівлі до розподілу;

електронна черга на ендопротезування;

рейтинговий розподіл в інтернатуру;

система нотифікації інформації про косметичну продукцію;

реєстр харчових добавок;

новий державний реєстр лікарських засобів;

інформаційна система громадського здоровʼя;

новий реєстр ліцензій на медичну практику;

електронний кабінет пацієнта, доступний як в медичній інформаційній системі, так і в "Дії".

Нагадаємо, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу зареєстрували у Верховній Раді 10 червня 2022 року.

28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності такої ініціативи в Україні.

У липні 2023 року Верховна Рада у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт. Тоді до нього внесли понад 800 поправок.

Остаточно ухвалити закон ВР рекомендували, зокрема, парламентський комітет з питань здоров’я нації, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство у справах ветеранів та понад 40 лікарів-онкологів України.

У грудні 2023 року у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу все ж ухвалили.

15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон.

16 серпня 2024 року закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності.