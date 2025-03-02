У ВООЗ назвали ймовірну причину таємничої хвороби, сплеск якої виявили в Конго

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що причиною поширення невідомої хвороби, яка вразила понад тисячу людей у Конго, могло бути забруднене джерело води.

Від захворювання померло щонайменше 60 місцевих жителів провінції Екватор, повідомляє CNN.

Під час онлайн-брифінгу глава агентства з надзвичайних ситуацій Майкл Раян заявив, що в одному з населених пунктів зі спалахом хвороби, існує "дуже серйозна підозра на отруєння, пов'язане із забрудненням джерела води". Однак, за його словами, остаточні висновки поки робити рано.

Представник ВООЗ не уточнив – йдеться про випадкове чи умисне зараження води. Іншою ймовірною причиною може бути "подія токсичного типу" або "вплив хімічних речовин".

За словами глави, високий рівень захворюваності на малярію та інших хвороб у регіоні ускладнює встановлення причини спалаху.

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"Ми не припинимо розслідування, доки не впевнимося, що справжня причина того, що тут відбувається, повністю досліджена", – додав Майкл Раян.

Нагадаємо, вперше невідоме захворювання виявили наприкінці січня в поселенні Болоко після смерті трьох дітей, які з'їли кажана. Загалом у населеному пункті зареєстрували дванадцять випадків невідомої хвороби та вісім смертей, повідомили місцеві чиновники.

Майже половина летальних випадків трапилися протягом кількох годин після появи симптомів.

У хворих спостерігають симптоми, дещо схожі на малярію, як-от:

лихоманку;

біль у тілі;

озноб;

пітливість;

ригідність шиї – обмеження або неможливість згинання голови;

нежить або кровотечу з носа;

кашель;

блювоту;

діарею.

Найбільше постраждало населення села Бомате, що приблизно за 200 кілометрів від Болоко – там зафіксували 98% випадків інфікування та 85% смертей.

Раніше медичні фахівці зібрали зразки біологічних матеріалів у 13 пацієнтів, аби провести аналіз у Національному інституті біомедичних досліджень у столиці Конго Кіншасі.

У ВООЗ повідомляли, що матеріали не підтвердили лихоманку Ебола чи інші поширені геморагічні захворювання. Натомість у сотень пацієнтів виявили поширену в регіоні малярію.