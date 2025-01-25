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У США знайшли альтернативу популярним пігулкам для аборту, але є недолік

Олена Барсукова — 25 січня, 09:05
У США знайшли альтернативу популярним пігулкам для аборту, але є недолік
Фото: drkskmn/Depositphotos

Американські науковці запропонували альтернативу міфепристону – популярному препарату для переривання вагітності, якому може загрожувати заборона у деяких штатах.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі NEJM Evidence, вчені продемонстрували ефективність препарату під назвою уліпристалу ацетат для медикаментозного переривання вагітності на ранньому терміні, повідомляє The New York Times.

Уліпристалу ацетат є діючою речовиною рецептурного контрацептиву Ella – одного з двох типів таблеток для екстреної контрацепції, дозволених у США.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

У новому дослідженні взяли участь 133 жінки на терміні вагітності до 9 тижнів, які приймали подвійну дозу уліпристалу ацетату, а потім мізопростол.

129 жінок перервали вагітність за допомогою цих ліків, як і при застосуванні міфепристону. Інші перервали вагітність за допомогою додаткових ліків або хірургічного втручання.

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Отже, поєднання двох препаратів у цьому дослідженні показало 97% ефективності, яку також має міфепристон. Автори дослідження стверджують, що альтернативна комбінація ліків безпечна і не спричинила серйозних ускладнень.

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Провідна авторка дослідження Беверлі Вінікофф розповіла, що зацікавилась властивостями уліпристалу ацетату після того, як Верховний Суд скасував національне право на аборт у 2022 році.

Водночас деякі фахівці вважають, що потенційний замінник може ще більше ускладнити політику репродуктивного здоров'я у США, оскільки саме він є основним складником препаратів для екстреної контрацепції.

Використання уліпристалу ацетату як абортивного препарату може розмити межу між громадським сприйняттям екстреної контрацепції й аборту, а також потягнути за собою нові заборони й позови з боку противників аборту.

Тобто, якщо схвалити використання уліпристалу ацетату для переривання вагітності, заборона абортивних препаратів може позбавити американок і "екстрених пігулок", які запобігають заплідненню.

Професорка права Каліфорнійського університету Мері Зіглер каже, що дослідження може "створити проблеми для обох сторін дебатів про аборти".

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Нагадаємо, влітку 2022 року Верховний Суд США скасував рішення "Роу проти Вейда" 1973 року, яке гарантувало національне право на аборт, після чого переривання вагітності було заборонене у багатьох штатах.

Через цю заборону доступ до кількох препаратів у деяких штатах, зокрема в Техасі, опинився під загрозою.

Станом на липень 2024 року, у 14 штатах міфепристон був майже повністю заборонений, а у 36 штатах і столиці Вашингтоні – тією чи іншою мірою доступний.

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