У США знайшли альтернативу популярним пігулкам для аборту, але є недолік

Американські науковці запропонували альтернативу міфепристону – популярному препарату для переривання вагітності, якому може загрожувати заборона у деяких штатах.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі NEJM Evidence, вчені продемонстрували ефективність препарату під назвою уліпристалу ацетат для медикаментозного переривання вагітності на ранньому терміні, повідомляє The New York Times.

Уліпристалу ацетат є діючою речовиною рецептурного контрацептиву Ella – одного з двох типів таблеток для екстреної контрацепції, дозволених у США.

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У новому дослідженні взяли участь 133 жінки на терміні вагітності до 9 тижнів, які приймали подвійну дозу уліпристалу ацетату, а потім мізопростол.

129 жінок перервали вагітність за допомогою цих ліків, як і при застосуванні міфепристону. Інші перервали вагітність за допомогою додаткових ліків або хірургічного втручання.

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Отже, поєднання двох препаратів у цьому дослідженні показало 97% ефективності, яку також має міфепристон. Автори дослідження стверджують, що альтернативна комбінація ліків безпечна і не спричинила серйозних ускладнень.

Провідна авторка дослідження Беверлі Вінікофф розповіла, що зацікавилась властивостями уліпристалу ацетату після того, як Верховний Суд скасував національне право на аборт у 2022 році.

Водночас деякі фахівці вважають, що потенційний замінник може ще більше ускладнити політику репродуктивного здоров'я у США, оскільки саме він є основним складником препаратів для екстреної контрацепції.

Використання уліпристалу ацетату як абортивного препарату може розмити межу між громадським сприйняттям екстреної контрацепції й аборту, а також потягнути за собою нові заборони й позови з боку противників аборту.

Тобто, якщо схвалити використання уліпристалу ацетату для переривання вагітності, заборона абортивних препаратів може позбавити американок і "екстрених пігулок", які запобігають заплідненню.

Професорка права Каліфорнійського університету Мері Зіглер каже, що дослідження може "створити проблеми для обох сторін дебатів про аборти".

Нагадаємо, влітку 2022 року Верховний Суд США скасував рішення "Роу проти Вейда" 1973 року, яке гарантувало національне право на аборт, після чого переривання вагітності було заборонене у багатьох штатах.

Через цю заборону доступ до кількох препаратів у деяких штатах, зокрема в Техасі, опинився під загрозою.

Станом на липень 2024 року, у 14 штатах міфепристон був майже повністю заборонений, а у 36 штатах і столиці Вашингтоні – тією чи іншою мірою доступний.