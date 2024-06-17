У США схвалили новий препарат проти раку ендометрію від AstraZeneca

У США схвалили новий протираковий препарат Imfinzi у поєднанні з хіміотерапією для лікування специфічного типу раку ендометрію (раку тіла матки).

Про це заявила фармацевтична компанія AstraZeneca (AZN.L), пише Reuters.

Американський регулятор FDA ухвалив таке рішення після фінального етапу дослідження препарату. Дослідники довели, що застосування препарату Imfinzi разом з хіміотерапією знизило ризик прогресування захворювання або смерті на 58% у конкретних пацієнток з раком ендометрію.

Препарат дозволили використовувати для дорослих пацієнтів з первинним, поширеним або рецидивуючим раком ендометрію, що має дефіцит механізмів репарації неспарених основ ДНК (dMMR).

"Імунотерапія в поєднанні з хіміотерапією стає новим стандартом лікування в цій галузі, і схвалення Imfinzi пропонує нову важливу можливість для пацієнтів із захворюванням з дефіцитом репарації невідповідності", – сказав виконавчий віцепрезидент онкологічного підрозділу компанії Дейв Фредріксон.

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Довідково: рак ендометрію або рак тіла матки – це тип онкогінекологічного раку, що найчастіше виникає у жінок, у яких вже була менопауза.

А дефіцит механізмів репарації неспарених основ ДНК (MMR) – це генетична мутація у клітинах, що пов'язана з підвищеним ризиком розвитку декількох видів раку. Вона також є поширеною причиною спадкового раку ендометрію, який посідає четверте місце серед найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок у США.

Нагадаємо, раніше у ЦГЗ пояснили, коли жінкам звертатись до онкогінеколога, і назвали симптоми різних видів раку у жінок.