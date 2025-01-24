У США схвалили перший назальний спрей для лікування важкої депресії

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати ескетаміновий назальний спрей під назвою Spravato для самостійного лікування депресивного та посттравматичного розладів.

Про це йдеться на сайті компанії-виробника Johnson & Johnson, пише Popular Science.

Понад 21 мільйон американців має симптоми депресії. Кожен третій з них не бачить покращення після використання багатьох найпоширеніших рецептурних пропозицій.

Пацієнти відмічають, що ліки, які містять анестетик та кетамін, допомагають у лікуванні симптомів, які важко усунути. Зазвичай такі препарати вводять внутрішньовенно в лікарнях, а це обмежує їх використання для багатьох пацієнтів.

"Стійка до лікування депресія може бути дуже складною, особливо для пацієнтів, які не реагують на пероральні антидепресанти або не можуть їх переносити", – сказав керівник терапевтичного відділу неврології Johnson & Johnson Білл Мартін.

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Дослідники, включаючи Мартіна, витратили роки на вивчення альтернативи прямим внутрішньовенним ін’єкціям та уколам кетаміну.

Це лікування здійснюється за допомогою назального спрею та базується на одному з основних компонентів кетаміну під назвою ескетамін.

Наразі спрей Spravato схвалений у 77 країнах і призначений понад 140 тисячам пацієнтів.

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Як і багато інших антидепресантів, Spravato діє як неселективний, неконкурентний антагоніст рецептора N-метил-D-аспартату (NMDA).

Але його відмінність від групи цих препаратів полягає в тому, що він впливає на нейромедіатор глутамат.

Дисбаланс у рівнях глутамату людини може призвести до виснаження, проблем з концентрацією та клінічних депресивних проблем.

Після отримання результатів рандомізованого, подвійного сліпого, плацебо-контрольованого дослідження препарату FDA прискорило схвалення Spravato через процес пріоритетного перегляду.

Добровольців розділили на дві групи: одна отримувала призначені ліки, а інша контрольна група отримала плацебо. До та після 28-денного випробування учасники пройшли поширене опитування з 10 запитань, щоб визначити загальний стан свого психічного здоров’я.

Наприкінці четвертого тижня випробування лише 7,6% групи плацебо повідомили про ремісію, порівняно з 22,5% тих, хто приймав Spravato.

Наразі спрей Spravato приймають під наглядом медичного працівника в клініці. З побічних ефектів відмічають тимчасову нудоту, блювання та втому.

Пацієнтам також рекомендовано не керувати автомобілем решту дня, а після кожного лікування потрібно, щоб хтось відвіз їх додому.

Інші побічні ефекти потенційно включають тимчасове підвищення артеріального тиску, психічну туманність і проблеми з сечовим міхуром.