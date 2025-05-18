У США схвалили перший аналіз крові на хворобу Альцгеймера: як він працює

Тестування крові на ознаки хвороби Альцгеймера схвалили для людей від 55 років

У США вперше схвалили тест крові, який здатний допомогти діагностувати хворобу Альцгеймера. Досі для цього використовували аналіз спинномозкової рідини та сканування мозку, яке опромінює пацієнтів.

Відповідне рішення ухвалили в Управлінні з продовольства та медикаментів (FDA) США, інформує Washington Post.

В основі тесту Lumipulse – вимірювання аномальних білків амілоїдів у плазмі крові. Завдяки цьому науковці визначають, чи є в мозку людини ознаки хвороби Альцгеймера – бета-амілоїдні бляшки. Ці позаклітинні відкладення порушують зв’язок між нервовими клітинами та спричиняють запалення, яке руйнує мозок.

Вважається, що накопичення цих бляшок є раннім проявом хвороби Альцгеймера – найпоширенішої форми деменції, яку у 2025 році діагностували у 55 мільйонів людей.

Досі для визначення хвороби Альцгеймера лікарі використовували дорогі та інвазивні дослідження, як-от пункцію зі спинного мозку та сканування головного мозку, що опромінює людей.

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Натомість для Lumipulse потрібний лише зразок крові, що значно спрощує процес діагностики та допомагає якомога раніше розпочати лікування симптомів.

"Схвалення є важливим кроком для діагностики хвороби Альцгеймера, що робить її легшою та потенційно доступнішою для пацієнтів на ранніх стадіях захворювання", – прокоментувала директорка Центру пристроїв та радіологічного здоров’я FDA.

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Головний науковий співробітник Фонду відкриття препаратів для лікування хвороби Альцгеймера Говар Філліт назвав тест "неймовірним прогресом",

"Я вважаю, що це кардинально змінить клінічну допомогу", – додав він.

FDA схвалило тест для пацієнтів віком від 55 років, які мають симптоми погіршення когнітивних функцій. В агентстві наголосили, що для діагностики лікарі мають враховувати не лише результати аналізу, а й іншу клінічну інформацію про пацієнта.

Основними ризиками Lumipulse вважають хибнопозитивні та хибнонегативні результати. Дослідження ефективності тесту показало, що в 91,7% людей, які мали позитивний тест, виявили бета-амілоїдні бляшки після сканування мозку або спинномозкової пункції.

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При цьому відсутність бляшок підтвердили в 97,3% пацієнтів з негативними результатами.

Наразі не існує ліків проти хвороби Альцгеймера. Однак деякі препарати можуть дещо уповільнювати прогресування хвороби.

Крім того, науковцям досі не вдалося встановити механізм, який спричиняє захворювання.

Раніше науковцям в експерименті за участі мишей вдалося зменшити ознаки хвороби за допомогою дофаміну – нейромедіатору, який утворюють нейрони в мозку.