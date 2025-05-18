У США схвалили перший аналіз крові на хворобу Альцгеймера: як він працює
У США вперше схвалили тест крові, який здатний допомогти діагностувати хворобу Альцгеймера. Досі для цього використовували аналіз спинномозкової рідини та сканування мозку, яке опромінює пацієнтів.
Відповідне рішення ухвалили в Управлінні з продовольства та медикаментів (FDA) США, інформує Washington Post.
В основі тесту Lumipulse – вимірювання аномальних білків амілоїдів у плазмі крові. Завдяки цьому науковці визначають, чи є в мозку людини ознаки хвороби Альцгеймера – бета-амілоїдні бляшки. Ці позаклітинні відкладення порушують зв’язок між нервовими клітинами та спричиняють запалення, яке руйнує мозок.
Вважається, що накопичення цих бляшок є раннім проявом хвороби Альцгеймера – найпоширенішої форми деменції, яку у 2025 році діагностували у 55 мільйонів людей.
Досі для визначення хвороби Альцгеймера лікарі використовували дорогі та інвазивні дослідження, як-от пункцію зі спинного мозку та сканування головного мозку, що опромінює людей.
Натомість для Lumipulse потрібний лише зразок крові, що значно спрощує процес діагностики та допомагає якомога раніше розпочати лікування симптомів.
"Схвалення є важливим кроком для діагностики хвороби Альцгеймера, що робить її легшою та потенційно доступнішою для пацієнтів на ранніх стадіях захворювання", – прокоментувала директорка Центру пристроїв та радіологічного здоров’я FDA.
Головний науковий співробітник Фонду відкриття препаратів для лікування хвороби Альцгеймера Говар Філліт назвав тест "неймовірним прогресом",
"Я вважаю, що це кардинально змінить клінічну допомогу", – додав він.
FDA схвалило тест для пацієнтів віком від 55 років, які мають симптоми погіршення когнітивних функцій. В агентстві наголосили, що для діагностики лікарі мають враховувати не лише результати аналізу, а й іншу клінічну інформацію про пацієнта.
Основними ризиками Lumipulse вважають хибнопозитивні та хибнонегативні результати. Дослідження ефективності тесту показало, що в 91,7% людей, які мали позитивний тест, виявили бета-амілоїдні бляшки після сканування мозку або спинномозкової пункції.
При цьому відсутність бляшок підтвердили в 97,3% пацієнтів з негативними результатами.
Наразі не існує ліків проти хвороби Альцгеймера. Однак деякі препарати можуть дещо уповільнювати прогресування хвороби.
Крім того, науковцям досі не вдалося встановити механізм, який спричиняє захворювання.
Раніше науковцям в експерименті за участі мишей вдалося зменшити ознаки хвороби за допомогою дофаміну – нейромедіатору, який утворюють нейрони в мозку.