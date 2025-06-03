"Маленька русалка": у США рану недоношеної дівчинки вилікували завдяки риб’ячій шкірі

У США лікарі за допомогою риб’ячої шкіри допомогли новонародженій дитині, яка страждала від небезпечної для життя інфекції. Дівчинка мала глибоку рану на шиї, яку допомогли загоїти тканини з риби.

Історію Еліани Девос та незвичайного способу її лікування розповіли в CNN.

Маленька американка народилася три роки тому на 23-му тижні вагітності. Дівчинка була недоношеною і важила близько 400 грамів, через що провела у відділеннях інтенсивної терапії свій перший 131 день життя.

У той час в Еліани розвинулася небезпечна для життя інфекція, яка спричинила глибоку рану на її шиї. Пізніше стан погіршувався і призвів до сепсису – екстремальної реакції організму на інфекцію, що проявилася у відмові деяких органів.

Інфекцію лікарі лікували за допомогою антибіотиків, однак шкіра дитини була пошкоджена, тому потребувала додаткової уваги. Фахівці визначили, що з шиї дитини необхідно було видалити накопичену мертву тканину зі шкіру. Крім того, потрібно було знайти спосіб допомогти рані загоїтися.

РЕКЛАМА:

Але традиційні підходи, як-от хірургічне втручання чи трансплантація шкіри людини, для недоношеної Еліани були або надто ризикованими, або неможливими для проведення.

"Вона народилася недоношеною, рана була дуже великою, а дівчинка дуже хворою, тому я не вважала, що проводити хірургічну процедуру безпечно", – пояснила лікарка Ванесса Дімас.

Натомість медичні фахівці очистили ранку розчином медичного меду, зверху якого нанесли шкіру риби. Цей медичний продукт виготовляють з дикої північноатлантичної тріски.

Тканини риби стали основою для росту нової шкіри дівчинки. Крім того, деякі омега-олії та інші природні елементи допомогли в процесі загоєння.

Лікарі кажуть, що найбільшим ризиком у цьому випадку була ймовірність алергії на рибу, однак Еліана добре перенесла лікування.

Фахівці кажуть, що через три дні їм вдалося досягти "вражаючих результатів". Деякий час немовляті продовжувати змінювати пов’язку. Зрештою через 10 днів нанесення суміші з риб’ячої шкіри та медичного меду рана мала мінімальні ознаки рубцювання.

"Не було жодних ознак побічних реакцій, і додаткові хірургічні втручання не були більше потрібні. Через три роки шрам Еліани ледь помітний", – написали лікарі у своїй роботі.

Успішні результати незвичайного способу загоєння ран фахівці представили на конференції Європейської асоціації лікування ран у Барселоні.

Читайте також : Вперше в історії: у США хірурги пересадили чоловікові донорський сечовий міхур

Шкіру риби використовують для лікування ран людей по всьому світу, однак досі її використання для дітей було рідкісним.

"Після Еліани ми можемо впевнено використовувати спосіб для навіть менших дітей", – сказала медсестра Роксана Рейна.

Мати дівчинки каже, що сподівається на те, що випадок її доньки допоможе науковцям дізнатися більше про лікування риб’ячою шкірою.

"Я називаю її моєю маленькою русалкою", – розповіла жінка.

Раніше науковцям вдалося створили інструмент, який дозволяє визначити пацієнтів з раком, що можуть отримувати "революційні" ліки.