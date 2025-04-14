У США жінка прожила рекордні 130 днів з ниркою свині: орган довелося видалити

У США жінка прожила 4 місяці з пересадженою ниркою свині. Лікарі кажуть, це рекордний термін.

Лікарям довелося видалити нирку через відторгнення, пише Medical Xpress.

Відомо, що 25 листопада 2024 року 53-річній американці Тована Луні пересадили генетично модифіковану нирку свині в одній із лікарень Нью-Йорка. Протягом 130 днів орган успішно виконував свої функції перш ніж сталося відторгнення.

У 1999 році Луні пожертвувала нирку своїй матері. Після того, як ускладнення, пов'язане з вагітністю, пошкодило її іншу нирку, вона провела 8 років на діалізі – процедурі очищення крові поза організмом людини.

Лікарі не змогли знайти сумісного донора для жінки. Так як її стан погіршився, лікарі дозволили пересадити генетично модифіковану свинячу нирку.

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"Перші результати були обнадійливими, але на початку квітня у пацієнтки знизилася функція нирок через гостре відторгнення.

Причини відторгнення після тривалого періоду стабільності активно досліджуються, але це сталося після зниження режиму імуносупресії для лікування інфекції, не пов'язаної зі свинячою ниркою", – сказав Роберт Монтгомері, завідувач кафедри хірургії та директор Інституту трансплантації.

Лікарі ухвалили рішення про видалення свинячої нирки, щоб зберегти "майбутні можливості для трансплантації".

Луні швидко відновилася після операції, її виписали з лікарні. Жінка "повернулася додому в Алабаму, де почувається добре".

Після видалення нирки свині пацієнтка знову змушена проходити діаліз. Вона також залишається кандидатом на отримання людської нирки.

"Вперше з 2016 року я насолоджувалася часом з друзями та родиною, не плануючи процедури діалізу.

Хоча результат не такий, як ми хотіли, я знаю, що багато чого навчилася за 130 днів життя зі свинячою ниркою – і що це може допомогти і надихнути багатьох інших", – говорить Тована Луні.

Лікарі кажуть, кільком пацієнтам раніше вже пересаджували свинячі нирки, але жоден з них не прожив більше двох місяців. Ці результати "вселяють оптимізм, що органи тварин можуть вирішити проблему нестачі людських органів для трансплантації".

Нагадаємо, у березні 2024-го американські лікарі вперше пересадили живій людині нирку свині. Однак пацієнт помер майже через два місяці після операції. Вчені кажуть, чоловіка не стало не через трансплантацію.

Другою людиною, якій провели таку пересадку, стала 54-річна Ліза Пізано. Через 47 днів пересаджений орган видалили.