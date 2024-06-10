Moderna тестує вакцину від COVID-19 і грипу: позитивні результати навіть у старших за 65 років

У США випробовують комбіновану вакцину проти COVID-19 та грипу

Компанія Moderna випробовує комбіновану вакцину проти COVID-19 та грипу. Пізні стадії випробувань показали позитивні результати – імунна відповідь покращилася навіть у людей, старших за 65 років.

Однак до цьогорічного сезону грипу нова вакцина готова не буде, повідомляє CNN.

Комбінована вакцина проти COVID-19 та грипу називається mRNA-1083. Наразі вона пройшла третю фазу випробувань Moderna, яке було "сліпим". Навіть лікарі не знали, кому яку вакцину кололи.

У випробуванні взяли близько 8 тисяч людей двох вікових категорій: 50-64 роки та понад 65 років.

Кожна категорія ділилася на дві групи. До першої ввійшли ті, кого щепили вакциною mRNA-1083. До другої – вакцинами Spikevax від COVID-19 та Fluarix від грипу (старших учасників – вдосконаленою вакциною Fluzone HD).

Результати дослідження показали, що в обох вікових групах експериментальна комбінована вакцина викликала вищу імунну відповідь проти трьох штамів грипу та COVID-19, ніж дві окремі вакцини.

"Коли ми думаємо про комбіновану вакцину, ми часто думаємо лише про елемент зручності, один укол замість двох, але те, що є дійсно, дійсно проривним - це той факт, що ви не тільки пропонуєте цю перевагу, але й пропонуєте докази клінічної користі. Я думаю, що це найважливіший меседж", – заявила директорка з медичних питань компанії Moderna Франческа Чеддіа.

За словами представників Moderna, вакцинацію mRNA-1083 учасники "перенесли добре", а побічні реакції були подібними до тих, що виникали у людей, яких вакцинували двома окремими вакцинами. Найпоширенішими скаргами були біль у місці ін'єкції та м’язах, втома та головний біль.

Moderna прагне, щоб Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило комбіновану вакцину до осені 2025 року.

Нагадаємо, США та Європа шукають вакцину від пташиного грипу, якою можна щепити працівників птахофабрик, молочних ферм, ветеринарів і лаборантів задля зменшення ризику нової пандемії.