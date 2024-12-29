У США занепокоєні через пташиний грип: вчені виявили мутацію у людини та поширення вірусу серед котів

У США вчені виявили нову мутацію пташиного грипу – йдеться про зміни, завдяки яким він може краще пристосовуватися до дихальних шляхів людини.

Також тривогу викликають випадки зараження серед котів, пише Medical Xpress.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань знайшли невеликий відсоток вірусу з генетичними змінами в горлі важкохворого пацієнта. Вони можуть підвищити здатність вірусу зв'язуватися з певними клітинними рецепторами у верхніх дихальних шляхах.

Водночас у птахів, зокрема у домашньої птиці, яка вважається джерелом первинної інфекції пацієнта, цієї мутації не знайшли.

Експерти заявили, що зміни, ймовірно, "спричинені реплікацією цього вірусу в організмі пацієнта з розвиненою хворобою". Однак передачі мутованого штаму іншим людям не виявили.

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За словами експертів, ще занадто рано говорити про те, чи зроблять ці зміни вірус більш важким і поширеним.

Вірусологиня із Саскачеванського університету Анжела Расмуссен пояснила, що хоча мутація може допомогти вірусу легше проникати в клітини, для підтвердження будь-якого впливу на передачу вірусу потрібні додаткові докази, як-от тестування на тваринах.

Крім того, подібні мутації траплялися у попередніх важкохворих пацієнтів, однак тоді вони не призводили до масштабніших спалахів.

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Тійс Куйкен з Медичного центру Університету Еразма в Нідерландах погодився з цією думкою.

"Ефективне прикріплення до клітин верхніх дихальних шляхів людини є необхідною, але недостатньою умовою для більш ефективної передачі вірусу між людьми", – сказав він.

Замість того, щоб посилювати хворобу, зазначив Куйкен, така адаптація може призвести до легшого перебігу інфекції. Тобто вірус впливатиме на верхні дихальні шляхи, спричиняючи нежить або біль у горлі, а не на нижні, що призводить до пневмонії.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, у 2024 році зафіксували 65 випадків захворювання на пташиний грип серед людей. Однак багато заражень можуть залишитися невиявленими, зокрема, серед працівників молочної промисловості та птахівництва.

За словами Анжели Расмуссен, таке розповсюдження збільшує ймовірність змішування вірусу з сезонним грипом. Це потенційно може спричинити "швидкі еволюційні стрибки", подібні до тих, які спричинили пандемії у 1918 і 2009 роках.

Дослідники також уважно стежать за зростанням кількості випадків зараження пташиним грипом серед котів.

У штаті Орегон кіт помер після споживання сирого корму, який був заражений H5N1. Це призвело до відкликання його партій.

Тривогу викликають і коти, які гуляють на вулиці. Там вони можуть інфікуватися грипом від інфікованої пташки. За повернення додому, такі коти створюють загрозу для своїх господарів.

Також від пташиного грипу у штаті Вашингтон померло 20 представників котячих, які жили у заповіднику. Серед них – тигри, рисі, пуми та сервали.

Нагадаємо, цьогоріч в Індії вперше за 5 років зафіксували новий підвид пташиного грипу, на який захворіла 4-річна дитина.