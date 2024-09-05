Вірус пташиного грипу виявили в Антарктиді: він поширився серед багатьох видів птахів

Вірус пташиного грипу виявили у багатьох видів птахів, які живуть в Антарктиді

Вірусологи з Великої Британії з’ясували, що вірус пташиного грипу H5N1 поширюється серед багатьох видів птахів, які живуть в Антарктиді. Зокрема, йдеться про антарктичних крячків, крячків Південної Джорджії та бурих поморників.

У 2022-2023 роках дослідники відвідали субантарктичні і антарктичні регіони і виявили інфікованих птахів у всіх місцях, де встигли побувати. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Nature Communications, пише Phys.org.

Провівши генетичний аналіз знайдених вірусів, команда дослідників визначила, що вірус поширився в субантарктику з Південної Америки, ймовірно, через перелітних птахів, а звідти потрапив до Антарктиди.

Науковці також досліджували двох пінгвінів – королівського та південного – проте жодних ознак пташиного грипу в них не виявили.

Підсумовуючи, вчені кажуть, що поки невідомо, як вірус впливає на популяції птахів в Антарктиді, тож зазначають, щоб потрібно проводити наступні дослідження, щоб дати відповідь на це запитання.

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Нагадаємо, вірус пташиного грипу H5N1 поширюється серед тварин по всьому світу, зокрема птахів і ссавців.

У деяких випадках заразитися вірусом можуть люди, навіть діти.

Крім того, H5N1 нещодавно вперше виявили у яловичині.

Науковці б’ють на сполох, адже якщо пташиний грип поширюватиметься між людьми, то світ може зіткнутися з черговою пандемією. Це може статися через відсутність імунітету.

Австралійська компанія CSL Seqirus вже розробила вакцину від пташиного грипу для тих, хто має підвищений ризик зараження. Фінляндія стане першою країною, яка її використовуватиме.