У США зростає кількість смертей внаслідок інфікування бактерією, що "поїдає тіло"

Цьогоріч у Сполучених Штатах Америки почастішали випадки інфікування бактерією Vibrio vulnificus, що "поїдає тіло".

Лише у штаті Луїзіана зареєстрували п’ять летальних випадків, пише The Guardian.

Загалом впродовж 2025 року інфекцію виявили у 26 людей жителів штату.

Це значно перевищує середньостатистичні показники захворюваності. Для прикладу, за ціле попереднє десятиліття у Луїзіані зафіксували сумарно 10 випадків зараження та одну смерть.

На думку науковців, стрімке поширення бактерії зумовлене глобальним потеплінням та підвищенням температури морської води, де проживає патоген.

Що відомо про недугу?

Бактерія Vibrio vulnificus живе у поверхневих морських водах і активно розмножується з травня по жовтень. Інфікуватись нею можна безпосередньо через контакт з морською водою, особливо, якщо є відкриті рани, пише Cleverland Clinic.

Ще один варіант – з’їсти необроблені морепродукти, які інфіковані цим мікроорганізмом.

Інфекція розвивається стрімко. Серед симптомів – проблеми з шлунково-кишковим трактом, лихоманка, а також некроз тканин і як наслідок – сепсис. Саме через ці симптоми її часто називають "бактерією, що поїдає тіло".

Здорова людина без супутніх хвороб має високі шанси на одужання – за умови, якщо вона вчасно звернеться за медичною допомогою. Але якщо в людини є інші захворювання, ризик смерті набагато вищий.

Згідно зі статистикою, кожна п'ята людина, яка заразилася Vibrio vulnificus, помирає. Тим, хто виживає після такої інфекції, іноді потрібна ампутація кінцівок.

