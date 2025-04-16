"Медична катастрофа": в Нідерландах щонайменше 85 донорів сперми мають понад 25 нащадків

У Нідерландах щонайменше 85 донорів сперми стали батьками 25 або більше дітей, а один з чоловіків має аж 125 нащадків.

Після запровадження нової системи реєстрації виявилося, що клініки репродуктології десятиліттями порушують існуючі правила донорства сперми, збільшуючи ризики кровозмішання та генетичних аномалій.

Про це повідомила національна організація гінекології та акушерства з посиланням на дані реєстру, який відстежує кількість донорів сперми.

Деякі клініки навмисно використовували партії сперми понад 25 разів, обмінювалися спермою без необхідних документів або відома донорів, а також дозволяли тим самим донорам здавати сперму в кількох клініках, пише The Guardian.

Через це діти, народжені шляхом штучного запліднення, можуть мати більшу кількість братів і сестер. Це викликає занепокоєння щодо кровної спорідненості та ризику виникнення генетичних аномалій, бо ці діти з часом шукатимуть партнерів і матимуть власних нащадків, зазначає The New York Times.

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Закон, який забороняє чоловікам бути "масовими донорами" (батьками понад 25 дітей), діє у Нідерландах ще від 1992 року. Однак через суворі правила конфіденційності контролювати його дотримання був практично неможливо.

З 2018 року нідерландське законодавство обмежило кількість дітей, які можуть бути народжені від одного донора – не більше 12.

Дані реєстру свідчать, що з 2004 по 2018 роки було майже 24 тисячі випадків використання донорської сперми для екстракорпорального запліднення.

Статистика свідчить, що більшість "масових донорів" стали біологічними батьками від 26 до 40 дітей, а деякі – від 50 до 75.

Представники волонтерської організації Donorkind, яка підтримує сім'ї, що скористалися послугами донорів сперми, назвали ці дані "медичною катастрофою". Вони означають, що в Нідерландах, ймовірно, є щонайменше 3000 дітей із 25 або більше зведеними братами та сестрами.

Тому організація звернулася до парламенту Нідерландів з вимогою оприлюднити точну кількість постраждалих від масового донорства. Donorkind також попросила уряд запровадити правила для регулювання імпорту донорської сперми до Нідерландів.

Donorkind також розглядає можливість подати позов проти приватних клінік репродуктивної медицини, які не дотримуються правил.

Останніми роками нідерландська галузь репродуктології перебуває у центрі скандалів, пов'язаних з чоловіками, які навмисно стали батьками сотень дітей. Один з них – Джонатан Джейкоб Меєр. Ймовірно, чоловік є біологічним батьком понад тисячі дітей.