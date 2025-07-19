"Повернулася з помстою": через скорочення програми USAID у Зімбабве потроїлася смертність від малярії

Серед хворих на малярію в країні 14% – діти віком до п'яти років

Після скорочення США витрат на програми USAID у Зімбабве за перші чотири місяці 2025 року потроїлася кількість смертей від малярії. За рік летальні випадки зросли на 218%.

Фахівці кажуть, що така політика президента США Дональда Трампа загрожує десятиліттям прогресу у лікуванні хвороби. За їхніми словами, тепер малярія "повернулася з помстою", пише The Guardian.

Зусилля Зімбабве щодо боротьби з малярією зазнали величезного удару після шести місяців від скорочення США фінансування програм боротьби з цією хворобою.

Припинення підтримки паралізувало наукову програму малярії в Зімбабве, яка забезпечувала тамтешню стратегію боротьби з недугою. Крім того, було порушено розподіл москітних сіток – основного методу боротьби з небезпечними комарами.

Також поширенню малярії цьогоріч сприяла наднормова кількість опадів у регіоні.

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За даними місцевого міністерства охорони здоров’я, у 2025 році в країні зареєстрували 115 спалахів хвороби. Для розуміння, минулого року такий випадок був один.

Крім того, за перші чотири місяці 2025 року загальна кількість випадків малярії зросла на 180%. При цьому кількість смертей, пов'язаних із хворобою, зросла на 218%.

Станом на кінець червня на малярію захворіли близько 199 тисяч жителів Зімбабве, 334 з них померли. Серед пацієнтів – 14% дітей віком до п’яти років.

Директор робочої групи Зімбабве з питань охорони здоров’я Ітай Русіке заявив, що дефіцит фінансування ставить під загрозу значні успіхи країни в боротьбі з малярією за останні 20 років.

"Люди помиратимуть, якщо недоступними стануть москітні сітки та профілактичні ліки для вагітних жінок. Коли порушиться постачання тестових наборів та препаратів першої лінії, кількість випадків захворювання на малярію та смертей від неї збільшиться", – застеріг фахівець.

Директор Інституту малярії Африканського університету Сунгано Мхаракурва вважає, що країні знадобиться час, аби відновити втрачений успіх у боротьбі з хворобою.

"Малярія повернулася з помстою відразу після цього (скорочення підтримки США – ред.), і кількість випадків, яка знижувалася, підскочила у 2025 році, перевищивши рівні, які спостерігали будь-коли з початку проєкту", – сказав науковець.

Раніше науковці підрахували, що скорочення фінансування США програм USAID може спричинити смерті 4,5 мільйона дітей віком до п’яти років до 2030 року.