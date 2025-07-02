За п’ять років без USAID у світі можуть померти 4,5 мільйона дітей – дослідження

Скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може призвести до смертей 4,5 мільйона дітей віком до п’яти років вже до 2030 року.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Lancet, пише The Washington Post.

Науковці з’ясували, що програми Агентства протягом двох десятиліть врятували 91 мільйонів життів у країнах із низьким та середнім рівнем доходу по всьому світі.

Аналіз показав, що USAID відіграло життєво важливу роль у наданні гуманітарної підтримки, зокрема водопостачання та санітарії, та допомоги в галузі розвитку вразливим верствам населення, як-от продовольчої безпеки, освіти та економічних можливостей, в усьому світі.

Автори роботи за допомогою прогностичних моделей випробували два сценарії майбутнього. За першим, США збережуть рівень фінансування іноземних програм на рівні 2023 року. За другим, в адміністрації президента США Дональда Трампа скасують 83% USAID.

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Виявилося, що останній варіант може призвести до понад 14 мільйонів смертей, яким можна було б запобігти, ще до 2030 року. Серед них прогнозують загибель 4,5 мільйона дітей віком до п’яти років.

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При цьому вище фінансування були пов’язане зі зниженням смертності з усіх причин на 15% по всьому світі протягом 21 року. Найсильніший зв’язок спостерігали між USAID та смертями від ВІЛ та СНІДу, що можуть знизитися на 65%.

Фінансування також здатне зменшити кількість смертей від малярії (на 51%), а також забутих тропічних хвороб (50%).

У звіті показали, що рішення адміністрації Трампа матиме потенційний хвилеподібний ефект позиції США у світі. За словами координатора дослідження Давіде Раселла з Барселонського інституту глобального здоров’я, раптова зупинка програм USAID "глибоко підриває імідж Сполучених Штатів у всьому світі".

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"Масштаби впливу USAID за останні два десятиліття неможливо переоцінити. Ці широкі заходи зміцнили стійкість громад і дозволили їм процвітати далеко за межами будь-якої окремої програми. Тепер їхня ліквідація загрожує скасувати десятиліття прогресу", – вважає дослідник.

Автори роботи порівнюють наслідки скорочення USAID для країн із низьким та середнім рівнем доходу із шоком "за масштаби співвідносним з глобальною пандемією або великим збройним конфліктом".

Професор Університету штату Аризони (США) Йонас Гамсо закликав "сприймати результати з певною обережністю", оскільки прогнозування, яке здійснили науковці, "завжди несе певну невизначеність, особливо враховуючи численні складні фактори, які можуть впливати на здоров’я".

Однак він визнав, що скорочення програм USAID "неминуче завадить можливості людей у бідних країнах отримувати життєво важливі ресурси та допомогу". За словами Гамсо, рішення Білого Дому "створює негайні прогалини, які важко заповнити місцевим органам влади".

Нагадаємо, припинення іноземного фінансування США поставило під загрозу постачання життєво необхідних ліків проти ВІЛ для України та ще семи країн.