В уряді розглядають новий законопроєкт про МСЕК – Ляшко

Уряд розглядає новий законопроєкт про реформу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Комплексні зміни очікують вже з 1 січня 2025 року, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Верховній раді, повідомили депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

"Замість окремих 528 МСЕК мають запрацювати комплексні бригади лікарів, в тих закладах, де лікуються і проходять реабілітацію пацієнти", – процитувала Ляшка Ірина Геращенко.

Міністр зауважив, що весь процес буде максимально цифровізований та має на меті прибрати ризики корупції і людський фактор.

Для того розробили новий законопроєкт щодо реформи МСЕК, який вже вивчає уряд. Ляшко зауважив, що вже незабаром відповідний документ зареєструють в раді.

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До 1 січня система МСЕК працюватиме без змін, але "з точковими покращеннями".

Нагадаємо, що 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вдосконалення роботи МСЕК.

Це сталось після гучного скандалу з керівницею міського МСЕК у Хмельницькому, у якої вдома знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Однак міністр охорони здоров'я заявив, що не планує йти у відставку на тлі скандалів щодо діяльності МСЕК та ініціював реформу.