6 млн смертей за 4 роки: в ООН застерегли США від припинення підтримки програм з лікування СНІДу

Рішення США припинити фінансування програми ООН з лікування ВІЛ та СНІДу може призвести до збільшення смертності від цих недуг на 400%. Протягом наступних чотирьох років через це можуть померти понад 6 мільйонів хворих.

Про це заявила виконавча директорка Об'єднаної програми Організацій Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) Крістін Стеглінг, повідомляє Reuters.

За її словами, призупинення зовнішньої допомоги США минулого місяця спричинило невпевненість у майбутньому програм лікування від ВІЛ та СНІДу.

"Існує велике сум'яття, особливо на рівні громад, щодо того, як буде реалізована відмова (від фінансування програм з боку США – ред.). Ми бачимо багато збоїв у наданні послуг з лікування", – сказала Крістін Стеглінг.

Нагадаємо, після вступу на посаду новий президент США Дональд Трамп призупинив програми підтримки, які США реалізували в усьому світі, на 90 днів.

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У Білому домі заявили, що переглядають всі програми іноземного фінансування, щоб перевірити, чи відповідають вони політиці "Америка перш за все" ("America First").

Протягом наступних кількох днів у Трампа відтермінували припинення фінансування Президентського надзвичайного плану з боротьби зі СНІДом.

Допомога США складає найбільшу частину глобального фінансування ЮНЕЙДС, яка діє в 70 країнах і здійснює зусилля з ліквідації СНІДу як загрози громадському здоров'ю до 2030 року. Робота агентства триває в деяких державах Європи, зокрема Україні.

Попри наявність фінансування Крістін Стеглінг вважає, що ситуація залишається невизначеною. Йдеться про можливість того, що США вирішать не фінансувати програму з підтримки хворих на ВІЛ та СНІД у наступні роки.

Виконавча директорка ЮНЕЙДС підкреслила, що громадські клініки стикнулися зі складнощами, оскільки подекуди вони "повністю залежать" від фінансування уряду США.

"Це 6,3 мільйона людей, 6,3 мільйона смертей, пов’язаних зі СНІДом, які можуть трапитися в майбутньому. Будь-яка пауза матиме значення для всіх нас.

В Ефіопії ми маємо 5000 контрактів із державними працівниками охорони здоров’я, які фінансуються за допомогою США. І всі вони були розірвані", – заявила Крістіна Стеглінг і закликала держави-члени втрутитися в ситуацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розглядає план реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).