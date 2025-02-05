Через "глибокі розбіжності": в Аргентині заявили, що вийдуть зі складу ВООЗ

Аргентина вийде зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Причиною рішення стали "глибокі розбіжності"з організацією щодо управління проблемами людського здоров'я.

Про це заявив речник президента Аргентини Мануель Адорні, повідомляє Reuters.

Представник очільника держави пояснив рішення тим, що між країною та ВООЗ існували "глибокі розбіжності" щодо того, як варто реагувати на проблеми у сфері охорони здоров'я, зокрема під час пандемії COVID-19.

Також поштовхом до такого кроку, за словами Мануеля Адорні, стала "відсутність незалежності від політичного впливу інших держав".

Нагадаємо, 20 січня 2025 року зі складу ВООЗ вийшли США – відповідне рішення в перший день перебування на посаді ухвалив президент країни Дональд Трамп.

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Своє рішення Трамп також пояснював тим, що ВООЗ нібито неправильно розв'язувала проблему пандемії COVID-19 та інших міжнародних криз у галузі охорони здоров'я. Крім того, президент Штатів звинуватив організацію у вимагання "несправедливо обтяжливих" внесків від США.

Характерно, що очільник Аргентини Хавр'єр Мілей вважає Дональда Трампа своїм близьким союзником.

Нагадаємо, донька 35-го президента США закликала не призначати її кузена Роберта Кеннеді міністром охорони здоров'я, як це вирішив Дональд Трамп.