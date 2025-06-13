Схожий на "троянського коня": у Британії пацієнтів з раком крові лікуватимуть новим препаратом

В Англії пацієнтам вперше запропонують новаторський препарат для лікування раку крові

В Англії пацієнти з раком крові (мієломою – злоякісною пухлиною плазматичних клітин кісткового мозку) стануть першими у світі, кому запропонують новий препарат, який називають "троянським конем".

Він проникає всередину ракових клітин і знищує їх, пише The Guardian.

Близько півтори тисячі пацієнтів, у яких діагностували невиліковний рак кісткового мозку, отримають лікування препаратом Blenrep від компанії GlaxoSmithKline.

Представники охорони здоров'я заявили, що лікарський засіб запропонують тим, у кого хвороба прогресувала або організм не реагував на інші препарати першої лінії лікування.

Зокрема, белантамаб мафодотин може зупинити прогресування множинної мієломи на довший період, ніж стандартні методи лікування.

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Це таргетна терапія, яку вводять в організм пацієнта внутрішньовенно (разом з іншими препаратами). Вона базується на спеціалізованих антитілах, які "націлені" на ракові клітини і прикріплюються до них.

Препарат схожий на "троянського коня", адже він проникає у ракову клітину і вивільняє смертельну дозу молекули, яка знищує її.

"Мієлома – агресивний тип раку крові, але за останні роки ми спостерігаємо стійке поліпшення прогнозу для пацієнтів через нові таргетні методи лікування.

Я радий, що пацієнти в Англії будуть першими, хто зможе скористатися новим методом лікування, який має потенціал стримувати рак на довгі роки, даючи людям можливість проводити більше часу з рідними", – сказав професор Пітер Джонсон, національний клінічний директор Національної служби здоров’я Англії з онкологічних захворювань.

Випробування на пацієнтах показали, що лікування белантамабом мафодотином у поєднанні з іншими медикаментами уповільнює прогресування захворювання.

60-річний Пол Сільвестр, якому у 2023 році йому діагностували мієлому, назвав вплив препарату вражаючим. Стандартне лікування не змогло зупинити прогресування раку, тож чоловіку призначили белантамаб мафодотин.

"Я відчуваю, що це лікування повернуло святкові кульки в наш дім. Це було дивовижно. У мене настала ремісія", – каже Пол.

Нагадаємо, нещодавно науковці вперше довели, що фізична активність допомагає онкопацієнтам жити довше.