Схожий на "троянського коня": у Британії пацієнтів з раком крові лікуватимуть новим препаратом
В Англії пацієнти з раком крові (мієломою – злоякісною пухлиною плазматичних клітин кісткового мозку) стануть першими у світі, кому запропонують новий препарат, який називають "троянським конем".
Він проникає всередину ракових клітин і знищує їх, пише The Guardian.
Близько півтори тисячі пацієнтів, у яких діагностували невиліковний рак кісткового мозку, отримають лікування препаратом Blenrep від компанії GlaxoSmithKline.
Представники охорони здоров'я заявили, що лікарський засіб запропонують тим, у кого хвороба прогресувала або організм не реагував на інші препарати першої лінії лікування.
Зокрема, белантамаб мафодотин може зупинити прогресування множинної мієломи на довший період, ніж стандартні методи лікування.
Це таргетна терапія, яку вводять в організм пацієнта внутрішньовенно (разом з іншими препаратами). Вона базується на спеціалізованих антитілах, які "націлені" на ракові клітини і прикріплюються до них.
Препарат схожий на "троянського коня", адже він проникає у ракову клітину і вивільняє смертельну дозу молекули, яка знищує її.
"Мієлома – агресивний тип раку крові, але за останні роки ми спостерігаємо стійке поліпшення прогнозу для пацієнтів через нові таргетні методи лікування.
Я радий, що пацієнти в Англії будуть першими, хто зможе скористатися новим методом лікування, який має потенціал стримувати рак на довгі роки, даючи людям можливість проводити більше часу з рідними", – сказав професор Пітер Джонсон, національний клінічний директор Національної служби здоров’я Англії з онкологічних захворювань.
Випробування на пацієнтах показали, що лікування белантамабом мафодотином у поєднанні з іншими медикаментами уповільнює прогресування захворювання.
60-річний Пол Сільвестр, якому у 2023 році йому діагностували мієлому, назвав вплив препарату вражаючим. Стандартне лікування не змогло зупинити прогресування раку, тож чоловіку призначили белантамаб мафодотин.
"Я відчуваю, що це лікування повернуло святкові кульки в наш дім. Це було дивовижно. У мене настала ремісія", – каже Пол.
Нагадаємо, нещодавно науковці вперше довели, що фізична активність допомагає онкопацієнтам жити довше.