Рак голови та шиї: чому виникає, які перші симптоми та як вберегтися

Ці види раку набагато частіше виникають у чоловіків, ніж у жінок

Рак голови та шиї – умовна назва декількох видів онкології, що вражає ніс, ротову порожнину та гортань. Він вдвічі частіше виникає у чоловіків, ніж у жінок, і переважно в осіб віком понад 50 років.

Основними причинами його виникнення є куріння, інфікування вірусом папіломи людини та надмірне вживання алкоголю. Уникаючи цих факторів, можна суттєво знизити ризик виникнення раку голови та шиї.

Про це розповів голова відділення отоларингології та хірургії голови і шиї Медичного центру Мілтона С. Херші у Пенсильванії Девід Голденберг у коментарі для MedicalXpress.

Ознаки раку голови та шиї

Основними ознаками раку ротової порожнини є червоні або білі плями, а також рана на язику чи у ротовій порожнині, яка не загоюється впродовж тривалого часу.

Люди з раком ротоглотки часто відчувають, ніби їм щось застрягло в горлі, важко ковтати або говорити. Ознаками раку гортані є охриплість і виділення крові.

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"Виразки в ротовій порожнині та захриплість є звичайним і часто несерйозним явищем. Але якщо ці симптоми зберігаються довше тижня або двох, важливо звернутися до лікаря.

Вкрай важливо не ігнорувати симптоми. Рання діагностика може значно покращити прогноз лікування", – сказав Девід Голденберг.

Окрім цього, рак голови та шиї може проявлятися болем, що віддає у вухо.

Причини виникнення раку голови та шиї

За словами лікаря, одним із найбільших факторів ризику є куріння, особливо в поєднанні з вживанням алкоголю. Він може посилювати канцерогенний ефект тютюну.

Ще одна причина – це вірус папіломи людини (зокрема, його онкогенні штами). Рак голови та шиї, пов’язаний з ВПЛ, може виникнути приблизно через 20-30 років після першого контакту з вірусом.

"Це той самий вірус, який викликає рак шийки матки у жінок. Ось чому ми так сильно наполягаємо на вакцинації молоді проти ВПЛ", – зауважив лікар.

Як правило, рак голови та шиї лікують хірургічним шляхом, променевою терапією, хіміотерапією або комбінованою терапією.

Девід Голденберг зазначає, що рак, який виникає внаслідок куріння та вживання алкоголю, набагато важче піддається лікуванню, оскільки зазвичай він агресивніший. Натомість ті види раку, які виникають через ВПЛ, піддаються лікуванню значно краще.

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Чи можна вберегтись від виникнення раку голови та шиї

Девід Голденберг радить дотримуватись здорового способу життя. Це не дає стовідсоткової гарантії, що ви не захворієте, однак суттєво знизить шанси.

Зокрема, він радить:

відмовитися від куріння та не вживати алкоголь у великих кількостях;

відмовитись від жування тютюну;

зробити щеплення від ВПЛ (можна починати з дев’яти років);

не ігнорувати перші тривожні "дзвіночки", які можуть свідчити про виникнення раку.

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