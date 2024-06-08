Пташиний грип виявили у дворічної дівчинки з Австралії

Фото ілюстративне. Припускають, що дитина заразилася вірусом під час поїздки до Індії

В Австралії 2-річна дівчинка заразилася пташиним грипом типу H5N1. Дівчинка потребувала інтенсивного лікування після повернення з подорожі до Індії, де, ймовірно, і захворіла.

Про перше підтверджене інфікування людини вірусом пташиного грипу, виявлене в Австралії, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Маленька австралійка подорожувала до Калькутти з 12 по 29 лютого 2024 року. За даними ВООЗ, вона не контактувала з хворими людьми чи тваринами під час перебування в країні.

Після повернення до Австралії дівчинка почала погано почуватися, зокрема втратила апетит, стала дратівливою, страждала від лихоманки, мала кашель та блювоту.

Наступного дня її госпіталізували в лікарню, де вона провела майже три тижні. Більшість часу дівчинці надавали допомогу у відділені інтенсивної терапії.

Читайте також : Запобігти пандемії: у США та Європі шукають вакцину від пташиного грипу для фермерів і ветеринарів

Наразі австралійка почувається добре, симптомів недуги у членів її родини не виявили.

"Хоча джерело зараження вірусом у цьому випадку наразі невідоме, зараження, ймовірно, сталося в Індії, куди подорожувала дівчина, і де ця група вірусів була виявлена ​​у птахів у минулому", – зазначили в агентстві.

Індія повідомила ВООЗ про виявлення пташиного грипу A(H5N1) у домашніх птахів у 2024 році. Оскільки вірус продовжує поширюватися серед домашньої птиці, у країні не виключають можливість подальшого зараження людей.

Що таке пташиний грип?

Пташиний грип – вірусна інфекція, яка вражає переважно птахів. Всесвітня організація охорони здоров’я інформує, що людина може інфікуватися вірусом грипу тварин у виключних випадках через прямий контакт із хворою істотою чи забрудненим довкіллям.

За даними організації, із 2003 року по кінець травня 2024-го у всьому світі виявили 891 випадок зараження людей пташиним грипом. Для 463 хворих вірус став смертельним. Майже всі заражені до хвороби мали тісний контакт з інфікованими живими чи мертвими птахами або забрудненим довкіллям.

Чому про пташиний грип почали знову говорити?

На початку 2022 року в США вірус пташиного грипу поширився на корів. Також інфікування зафіксували у двох людей.

США наразі стали єдиною країною, яка повідомила про інфікування великої рогатої хвороби. Тому в країні спостерігають за стадами молочних корів та якістю їхньої продукції.

Відтоді перше зараження людини штамом H3N8 виявили в Китаї, поширення грипу, спричинене підвищенням захворюваності птахів, також спіткало тварин, зокрема тюленів, морських слонів та навіть дельфінів.

Випадки зараження і пташиним грипом нових видів тварин, зокрема ссавців, створюють нові загрози для виживання популяцій. Європейське агентство з безпечності харчових продуктів попереджало про можливість виникнення нової пандемії, якщо вірус почне передаватися між людьми.

Що про ризики пташиного грипу для людей говорить ВООЗ?

Наразі ВООЗ оцінює ризики для населення, які створює вірус, як низькі. Однак у своїй заяві організація згадує попередній звіт, за яким новий підтип вірусу грипу А потенційно може мати серйозний вплив на здоров’я людства.

Нагадаємо, у Мексиці 59-річний чоловік помер від нового штаму пташиного грипу A(H5N2). Він був першою людиною у світі, який заразився вірусом цього типу.