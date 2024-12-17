В Україні вперше закупили донорську шкіру централізовано: для чого вона потрібна

Медичні закупівлі України на замовлення Міністерства охорони здоров’я вперше закупили алотрансплантати шкіри.

На це витратили понад 8,4 мільйона гривень, повідомили у підприємстві.

Алотрансплантат шкіри отримують від донора. Трансплантат тимчасово закриває рани на тілі іншої людини. Його використовують при серйозних опіках, масштабних травмах чи лікуванні масивних ушкоджень шкіри внаслідок посттравматичних ран та інфекцій, коли шкірний покрив пацієнта застосувати неможливо.

Алотрансплантат допомагає:

захистити рану від інфекцій;

скоротити втрату рідини;

полегшити біль і зменшити рубцювання;

сприяти утворенню нового шару шкіри.

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Водночас його застосування не потребує підбору пари "донор-реципієнт", оскільки після обробки та консервування біоматеріал стає низькоімуногенним, тобто таким, що не викликає різку імунну відповідь організму реципієнта.

"На сьогодні потреба в алотрансплантатах шкіри зросла через збільшення кількості пацієнтів з важкими опіковими ранами і посттравматичними ураженнями шкіри, що виникли зокрема через воєнні дії", – зазначили у Медичних закупівлях.

На початку грудня перші поставки донорської шкіри надійшли до закладів охорони здоров’я. Її використають для пацієнтів із тяжкими ушкодженнями.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що постачання здійснюватиме виробник, забезпечуючи дотримання холодового ланцюга. Температурний режим зберігання та транспортування становить від +2 °C до +8 °C. Це гарантує збереження якості трансплантатів до моменту їхнього використання.

Загалом алотрансплантати шкіри доставлять до шести лікарень у Київській, Одеській та Львівській областях.

Нагадаємо, у квітні 2023-го у Львові вперше в Україні пересадили шкіру від посмертного донора однорічному хлопчику. Він отримав 25% опіків тіла.