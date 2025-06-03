Держлікслужба видала перший дозвіл на ввезення препарату на основі медичного канабісу

В Україні вперше видали офіційний дозвіл на введення з-за кордону ліків на основі медичного канабісу у формі субстанції. Відповідне рішення ухвалили 2 червня, повідомили в Державній службі з лікарських засобів та контроль за наркотиками.

Там додали, що дозвіл отримала субстанція, яка зареєстрована в Україні та дані про яку раніше внесли до Державного реєстру лікарських засобів України. Ймовірно, йдеться про краплі іспанського виробництва – перші ліки цього типу, які зареєстрували в Україні.

Нагадаємо, 16 серпня 2024 року в дію вступив закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Документ виключив цю речовину, смоли рослин, екстракти та настоянки з переліку особливо небезпечних речовин.

При цьому канабіс дозволено використовувати виключно в медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілей.

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Інформацію про медикаменти на його основі реєструватимуть в електронній системі обліку, яку спеціально створили для цих цілей.

У січні 2025 року в Україні зареєстрували перші медичні препарати на основі канабісу – оральні ліки іспанського виробництва.