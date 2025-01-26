Чи варто боятися алюмінію в складі вакцин? Пояснення вчених

Протягом кількох десятиліть люди по всьому світу отримали мільйони доз вакцин з алюмінієм. Більш розчинну форму цього металу – солі – додають до вакцин для посилення імунної відповіді організму.

Попри це люди подекуди звинувачують алюміній у спричиненні низки дитячих хвороб, як-от харчової алергії, розладів аутистичного спектра та депресії, пише The New York Times.

Прикладом таких заяв є висловлювання Роберта Кеннеді-молодшого, якого президент США Дональд Трамп збирається призначити на посаду очільника Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб, попри супротив 87 неурядових організацій.

"Ви дивуєтеся, чому ціле покоління дітей має алергію. Це тому, що ми провокуємо алергію, накачуючи їх алюмінієм", – говорив Кеннеді-молодший час інтерв’ю у 2021 році.

Однак у науковій спільноті алюміній вважають дивною мішенню для звинувачень у хворобах, оскільки це один із найбільш вивчених складників вакцин.

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"[Науковцями] зібрано величезну кількість інформації. Якби щось вказувало на відсутність безпеки, ми б, швидше за все, десь це побачили, але цього просто немає", – пояснив доктор наук, педіатр та головний лікар системи охорони здоров'я Montefiore у Нью-Йорку Ендрю Расін.

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Чому до вакцин додають алюміній?

Перші спроби додавати алюміній до вакцин спостерігали ще століття тому. Тоді молодий ветеринар Гастон Рамон зробив відкриття – додавання тапіоки до щеплень проти дифтерії для коней зробило препарат більш ефективним.

Довідково: тапіока – крохмальний продукт із кореня тропічної рослини маніоки.

Лікар помітив, що коні, в яких у місці ін'єкції виникла незначна інфекція, мали набагато міцніший імунітет проти хвороби. Він припустив, що цьому сприяло додавання до вакцини речовин, які викликають запалення – ці складники згодом отримали назву ад'ювантів від латинського кореня слова "допомагати".

Однак тапіоку не продовжили використовувати як допоміжний засіб препаратів для щеплення. Натомість у 1932 році у США почали додавати солі алюмінію до вакцин проти дифтерії, адже науковці з'ясували, що метал забезпечує подібний, але більш надійний ефект.

Наразі алюмінієві ад'юванти містяться у близько 27 вакцинах звичайного календаря щеплень, майже половина з яких рекомендовані дітям віком до п'яти років.

Чому алюміній містяться не у всіх вакцинах?

Додаткового підвищення імунної реакції потребують не всі типи вакцин. Деякі препарати самостійно генерують сильну імунну відповідь.

До таких засобів належать ін'єкції з ослабленою формою вірусу, як-от препарати проти кору та краснухи, та ті, які виготовляють за допомогою технології мРНК, зокрема вакцини Pfizer і Moderna проти Covid-19.

Однак у вакцинах із невеликою часткою збудника, які не можуть викликати достатню імунну реакцію, додають ад'юванти. Так вченим вдається досягати потрібної відповіді організму за менших доз препарату.

Як алюміній у вакцинах діє на організм?

Науковці вважають, що дія солей алюмінію проявляється двома способами. Цей метал поєднується з основними компонентами вакцини та спонукає повільніше всмоктування в кровотік. Завдяки цьому імунні клітини мають більше часу для реакції на потенційну загрозу.

Також алюміній діє безпосередньо, посилюючи активність певних імунних клітин. Однак цей механізм вченим поки не вдалося дослідити повністю.

Виробники вакцин не завжди використовують алюміній як ад'ювант, але зазвичай віддають перевагу цьому металу через його перевірену безпечність.

Щоразу під час розробки новий препарат з алюмінієм проходить тривалі клінічні випробування, аби оцінити безпечність засобу. Також дослідники вивчають побічні дії вакцини.

Одне з перших досліджень алюмінієвого ад'юванта опублікували ще в 1934 році.

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Пізніші випробування виявили, що цей метал може викликати незначні побічні дії:

почервоніння;

біль у тілі;

болючі вузли в шкірі на місці ін'єкцій у рідкісних випадках.

Існує мало перевірених доказів того, що алюміній у вакцинах може викликати серйозні, довгострокові побічні ефекти.

Чи загрожує алюміній у вакцині людям?

Однак люди, які постійно піддаються впливу великої кількості алюмінію, наприклад на робочому місці або при лікуванні багатими на цей метал препаратами, можуть мати респіраторні, кісткові та неврологічні ускладнення.

Кількість алюмінію у вакцинах незначна, порівняно з тим, скільки металу потрапляє в організм людини через довкілля та їжу, каже доктор наук, директор центру вакцинації Duke CIVICs (США) Тоні Муді.

"Ми постійно зазнаємо впливу алюмінію. Якщо ви вдихаєте пил знадвору, то вже контактуєте з алюмінієм", – пояснив Тоні Муді.

До прикладу, у перші пів року життя немовлятам вводять вакцини з приблизно 4,4 міліграма алюмінію. При цьому одна скибка американського сиру може містити до 50 міліграмів цього металу.

Під час досліджень вчені не виявили суттєвої різниці в рівні алюмінію в крові та волоссі немовлят, яких щеплювали вакцинами з алюмінієм, та тими, кому їх не робили.

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Однак деякі вчені вважають, що один потенційний побічній ефект алюмінієвого ад'юванта потребує додаткових досліджень.

У 2022 році випробування виявило незначний зв'язок між впливом алюмінію під час вакцинації та астмою. Однак автори роботи зауважили, що ефект був неістотним і попередили, що результати "не є вагомими доказами для сумнівів у безпеці алюмінію у вакцинах".

Незалежні експерти відзначали, що вчені тоді не враховувати ключові фактори ризику, як-от вдихання сигаретного диму чи діагностовану астму в родині, що могло б пояснити висновки.

У відповідь на дослідження група дослідників з агентства охорони здоров'я Данії провела схожий аналіз за використанням даних понад 450 тисяч дітей. Їм не вдалося виявити зв'язок між алюмінієвими ад'ювантами та астмою.

Раніше ми розповідали, чому важливо вакцинувати передчасно народжених немовлят та які щеплення варто зробити найближчому оточенню новонародженого.