Чи може здорове харчування знизити чутливість до болю у жінок – пояснюють вчені

Вчені виявили, що якість харчування може впливати на чутливість до болю та фізичну витривалість у жінок незалежно від їхнього індексу маси тіла чи кількості жирових відкладень.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Nutrition Research, пише MedicalNewsToday.

У дослідженні взяли участь 654 австралійці віком від 18 до 89 років, серед яких 57% – жінки. Вчені аналізували, чи може жирова маса тіла бути посередником між якістю харчування та такими показниками, як-от чутливість до болю та фізична функціональність.

Для збору даних використовували анкету частоти споживання їжі за останні 12 місяців, а якість раціону оцінювали за Австралійським індексом дієтичних рекомендацій. Чутливість до болю вимірювали за шкалою болю, а фізичну функціональність оцінювали за допомогою сили хвату рук.

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Результати дослідження показали, що у жінок краща якість харчування була пов'язана зі зниженням рівня болю (на 37,2–38,8%) незалежно від рівня жирових відкладень.

Жінки, які споживали більше таких продуктів, як-от цільні злаки, овочі, фрукти, нежирні білки, мали ще кращі результати – 46–48% зниження рівня болю.

Крім того, кращий раціон позитивно вплинув на фізичну силу жінок, зокрема на міцність хвату рук.

У чоловіків прямого або опосередкованого зв'язку між харчуванням, болем та фізичною функцією не виявили.

Чому здоровий раціон допомагає при хронічному болю

Хронічний біль, що триває понад три місяці, зачіпає близько 30% населення світу. Ожиріння збільшує ризик болю, створюючи замкнене коло: збільшення ваги посилює біль, а біль може спричинити набір ваги.

Науковці пояснюють позитивний вплив здорового харчування на біль через його здатність знижувати запалення та окислювальний стрес.

За словами лікаря-дослідника Томаса М. Холланда, харчування, багате на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, зменшує запалення і підтримує загальний стан здоров'я. Натомість дієти з високим вмістом рафінованих вуглеводів, насичених жирів і цукру можуть посилювати запалення та подовжувати біль.

Жінки, які споживали більше таких продуктів, як-от фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти, повідомляли про нижчу чутливість до болю. Серед найефективніших продуктів:

ягоди;

оливкова олія першого віджиму;

темна листова зелень;

жирна риба (лосось, тунець);

горіхи та насіння;

цільнозернові продукти.

При цьому Холланд радить обмежити вживання обробленого м'яса, рафінованого цукру, солодких напоїв та виробів з білого борошна.

Дієтолог Кіран Кемпбелл також радить звернути увагу на дієти середземноморського типу, DASH та MIND, що багаті на антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти, пробіотики та клітковину. Вона рекомендує включати до раціону:

оливкову олію;

йогурт;

бобові та насіння;

овочі (помідори, морква, броколі, болгарський перець);

фрукти (чорниця, апельсини).

Обидва експерти підкреслюють, що здорове харчування – це лише частина стратегії боротьби з хронічним болем. Поєднання дієти зі здоровим способом життя, регулярною фізичною активністю та іншими немедикаментозними методами може забезпечити довгострокове полегшення болю та підвищення якості життя.

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