ВООЗ схвалила вакцину від мавпячої віспи для підлітків: їх вважають особливо вразливими

Очікується, що найближчим часом розпочнуть тестування вакцини на дітях

Всесвітня організації охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила вакцину компанії Bavarian Nordic проти мавпячої віспи для щеплення підлітків. Людей віком від 12 до 17 років вважають особливо вразливими до спалахів хвороби.

Про це інформує Reuters із посиланням на заяву ВООЗ.

Рішення ухвалили після того, як використання препарату для підлітків у вересні схвалив Європейський союз.

Представники організації додали, що 8 жовтня попередню кваліфікацію для підлітків також отримала інша вакцина від мавпячої віспи – Jynneos.

Данська компанія Bavarian Nordic також готується до проведення клінічного випробування, аби оцінити безпечність вакцини для дітей віком від 2 до 12 років. Це дозволить потенційно розширити сферу використання препарату.

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Очікується, що тестування розпочнеться в жовтні.

Раніше Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США також схвалило вакцину від Bavarian Nordic, але лише для дорослих віком від 18 років.

Водночас під час спалаху мавпячої віспи в 2022 році препарат отримав екстрений дозвіл на використання для підлітків.

У Японії вважають, що вакцину проти віспи компанії KM Biologics можна вводити дітям, але для цього потрібна спеціальна голка.

Довідково: Мавпяча віспа – вірусна інфекція, яка зазвичай викликає симптоми, подібні на грип, а також ураження шкіри.

Особливо вразливими до захворювання вважають дітей, підлітків та людей, що мають ослаблену імунну систему.

Нагадаємо, у вересні, за рішенням ВООЗ, вакцина компанії Bavarian Nordic стала першим препаратом, який дозволили використовувати дорослим у всьому світі.

Натомість щеплювати нею дітей можна "поза етикеткою" – у випадках, коли ризик захворювання переважає ймовірні побічні ефекти.

Препарат складається з двох доз, які вводять з проміжком у 4 тижні.

Також Всесвітні організація охорони здоров’я схвалила перший діагностичний тест, який в екстрених випадках може виявити мавпячу віспу.