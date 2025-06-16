Простий аналіз крові може показати ймовірну тривалість життя людини: як таке можливо

Дослідники з'ясували, як виміряти внутрішній потенціал людини – сукупність фізичних і розумових здібностей, які визначають здорове старіння.

Вони кажуть, що прогнозувати тривалість життя та відстежувати старіння можна за допомогою аналізу крові чи слини, зокрема методом метилювання ДНК (зміна молекули без зміни нуклеотидної послідовності).

Про це йдеться в дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Nature Aging, пише Medical News Today.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на внутрішній потенціал людини впливають хвороби, травми та вік, а його підтримка є важливою для здорового старіння.

Раніше його вимірювання було складним, однак тепер ситуація може змінитися.

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"Тест на основі крові або слини (DNAm IC) є перспективним інструментом у науці про старіння. Він використовує схеми метилювання ДНК, хімічні мітки, які регулюють активність генів, аби оцінити, наскільки добре функціонує ваш організм порівняно з вашим фактичним віком.

Його можна зробити за допомогою простого зразка крові або слини, що робить його доступним і неінвазивним. Він показує не лише скільки вам років, але й наскільки добре ви старієте, що набагато важливіше для визначення необхідних втручань і запобігти майбутнім проблемам зі здоров'ям", – розповів Томас Голланд, доктор медичних наук, доцент Інституту здорового старіння (США).

Як проводили дослідження?

Вчені розробили нову шкалу, яка охоплює 5 аспектів старіння:

когнітивні функції;

рухові функції;

сенсорні функції (як-от, зір та слух);

психологічні функції;

життєздатність.

Вони використали дані понад тисячі осіб віком від 20 до 102 років. Дослідники також аналізували метилювання ДНК зразків крові та слини. Метилювання ДНК – це процес, що активує або деактивує гени, і його зміни можуть бути спричинені мутаціями розвитку та впливом навколишнього середовища.

Водночас аномальні патерни метилювання пов'язані з кількома захворюваннями. Об’єднавши ці дані, вчені створили прогностичний інструмент, а потім оцінили зв’язок зі смертністю.

Дослідники виявили, що DNAm IC тісно пов'язаний із загальним станом здоров'я. Люди з найвищим показником мали кращу функцію легень, більшу швидкість ходьби та щільність кісткової тканини і частіше вважали себе здоровими.

Загалом люди з високим рівнем DNAm IC жили в середньому на 5,5 років довше порівняно з тими, хто мав низький.

"Простіше кажучи, якщо ваш організм добре функціонує зсередини, ви, швидше за все, проживете довше і будете здоровішими. Цей тест не просто оцінює ваш поточний стан, він також може дати уявлення про ваше здоров'я в майбутньому", – каже Томан Голланд.

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