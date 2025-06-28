Залежить не лише від здоров’я ембріона: вчені розробили тест, який виявляє ризик викидня

Вчені розробили інноваційний тест, який дає змогу виявляти жінок із підвищеним ризиком викидня.

Досі дослідники зосереджували свою увагу на здоров’ї ембріона, залишаючи поза увагою слизову оболонку матки. Утім, тепер науковці з Великої Британії виявили, що аномалії у ній можуть бути однією з ключових причин викиднів у деяких жінок.

Ці результати відкривають нові можливості для розробки репродуктивних методів, які допоможуть жінкам запобігти втраті вагітності, пише The Guardian.

Дослідники з Ворвікського університету та Університетських лікарень Ковентрі та Ворикширського національного фонду охорони здоров'я виявили, що у деяких жінок, які раніше мали викидні, слизова оболонка матки не потовщується, а тому не виникають нормальні умови для прикріплення ембріона. Це може бути причиною повторних викиднів.

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Команда проаналізувала близько 1500 результатів біопсії від понад 1300 жінок. Вони виявили, що децидуальна реакція – процес, який "готує" слизову оболонку матки до вагітності – часто "не працює" належним чином у жінок з викиднями в анамнезі.

Коли слизова оболонка матки не активується повністю, створюється нестабільне середовище. Хоча це не перешкоджає імплантації ембріонів, але збільшується ризик кровотечі та ранньої втрати вагітності.

Цікаво, що це не було випадковістю. Аномальна реакція слизової оболонки матки у деяких жінок повторювалася доволі швидко та часто протягом менструальних циклів.

На основі цих результатів команда розробила діагностичний тест, за допомогою якого можна оцінити слизову оболонку матки.

"Йдеться про виявлення викиднів, яких можна уникнути. Багатьом жінкам кажуть, що їм просто не пощастило, але наші результати доводять, що сама матка може створювати умови для втрати вагітності ще до зачаття", – зауважила дослідниця втрат вагітності, докторка Джоанн Мутер з медичного факультету Університету Ворвіка (Англія).

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Вчені назвали це відкриття "ключовим пазлом викидня" та заявили, що проблеми зі слизовою ще до настання вагітності можуть бути причиною її втрати. Це навіть може дати відповідь на питання, чому деякі жінки втрачають вагітність повторно, навіть якщо ембріони здорові та не мають відхилень у розвитку.

Жінки вже випробували новаторський тест. Одна з них – Голлі Мілікуріс, яка пережила 5 викиднів.

За допомогою тесту лікарі виявили, що слизова оболонка її матки погано підготовлена ​​до вагітності. Після лікування у Голлі та її чоловіка Кріса народилося двоє здорових дітей: Джордж, якому зараз три роки, та 17-місячна Гайді.

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